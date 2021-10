Raser mot Støre og Vedum: – Det er en skandale

Onsdag ettermiddag la Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre frem Hurdalsplattformen.

Etter at FNs klimarapport slo ned som en bombe midt i valgkampen, var det mange som ventet med spenning til hvilke grep Ap og Sp ville ta for klimaet.

– Ignorerer kunnskapen

Men innholdet får flere til å rase. Deriblant leder for Grønn Ungdom Hulda Holtvedt.

– Arbeiderpartiet og Senterpartiet velger å ignorere kunnskapen vi har om klimaendringene, og binde Norge til nye oljeplattformer i mange tiår til. Det er en skandale for klimaet og for oss unge, sier hun til TV 2.

For i Hurdalsplattformen understreker Støre og Vedum at oljenæringen ikke skal avvikles, men utvikles.

– Ap og Sp vil fortsatte å gi tillatelser til å lete etter olje og gass i nye områder, skriver de.

– Burde tatt ansvar

Holtvedt er krystallklar på at det ikke er plass til mer norsk olje og gass dersom Norge skal holde seg innenfor 1,5-gradersmålet.

– Vi trenger en regjering som tar lederskap i å løse klimakrisa og omstille Norge fra oljealderen, og det har vi dessverre ikke fått, sier hun.

Leder i Natur og Ungdom Therese Hugstmyr Woie er enig med Holtvedt og sier til TV 2 at Støre og Vedum har endt opp med samme utdaterte fossilpolitikk som Solberg-regjeringen.

– Da monner det ikke med elektrifisering av sokkelen og krav om at oljeselskapene må stressteste sin egen klimarisiko. Støre burde tatt ansvar og stoppet leting etter ny olje. Nå må Stortinget i det minste kreve at oljepolitikken behandles i en ny Stortingsmelding, slik at de kan begrense skaden

Avtroppende kunnskapsminister Guri Melby retter også skyts mot den kommende regjeringens klimapolitikk.

– Jeg er mest skuffet over at dette er en plattform som ikke gir oss løsningen på de to største utfordringene vi har, nemlig klimakrisen og naturkrisen. Jeg vil si at dette er å sette klimapolitikken på pause i fire år dersom de ikke løfter ambisjonen, sier Melby til TV 2.

SV kritiske

SV og Audun Lysbakken valgte midtveis å trekke seg ut av regjeringsforhandlingene. De er også kritisk til det som kommer frem i Hurdalsplattformen.

SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken omtaler innholdet som «grått og trist».

– De går inn for å lete etter olje og gass i nye områder. Det er stø kurs i olje- og gasspolitikken, stø kurs mot mer oljeboring også i sårbare områder. Dette er på tvers av det som Det internasjonale energibyrået sier om at vi ikke kan åpne nye utbygginger, sier SV-politikeren til E24.