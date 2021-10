Svindal avslører synsproblemer – forklarer hvorfor filmen er «synstolket»

«Aksel» har fått statstøtte, et av kravene når man får slik støtte er å synstolke filmen. For Svindal og produksjonsselskapet Field Production var det viktig å ta synstolkningen på alvor, og de høster ros fra tilskuerne i salen.

– Det er noen ting i samfunnet som er vanskelig og ikke tilgengelig for alle. Vi har alle forskjellige utforinger. Hvis du for eksempel ikke kan se, så er det en kjempeutfordring, sier Svindal til God kveld Norge, og fortsetter:

– Veldig mye av det vi har i samfunnet er lagt opp for at vi skal kunne se. Men så er det noen ting som det viser seg at vi kan gjøre noe med. Om man ikke kan levere noe som er hundre prosent samme opplevelse, så kan man i alle fall levere noe som er så bra at man kan ta del i samfunnet – og dra på kino med venner.

Videoen øverst i saken viser hvordan det var på den synstolkede førpremieren, og lære hvordan blinde kan se på film.

NØT FILMEN: Filmen har fått terningkast fem i mange medier, og det svaksynte publikummet var også svært imponerte. Foto: Martin Habbestad/TV 2

Blinde fikk egen premiere

Onsdag kveld er det festpremiere for filmen om Aksel Lund Svindal på Coloseum i Oslo. På fredag er det premiere i resten av landet.

Allerede før festpremieren var det én gjeng som fikk se filmen før alle andre.

Onsdag formiddag fikk nemlig utvalgte medlemmer fra Norges Blindeforbund se «Aksel» synstolket i kinosalen til Deichmanske i Bjørvika.

– Nå er jo dette en veldig sterk og god film, så det var en stor opplevelse. Som blind gir det en stor verdi at den er synstolket, så jeg får mest mulig av den informasjonen som seerne også får, sier generalsekretær i Norges Blindeforbund, Per Inge Bjerknes.

Han har selv en sjelden netthinnesykdom som gjør at han får gradvis redusert syn. Nå har han en synsrest på under én prosent.

Arrangementet skjer i forbindelse med «verdens synsdag», som er 14. oktober. Dette er en dag hvor man prøver å sette fokus på de i samfunnet med synsproblemer.

Svindal avslører synsproblemer

En annen som var til stede, var Even Amdal, som er sjef for Samsung i Norge. Det var Samsung som sørget for at lydopplevelsen til kinogjengerne var optimal, og hadde utstyrt kinoen med lydeteknologi av høyt nivå.

– Vi tar lyd på alvor. Vi opplever at vi har et samfunnsansvar i forhold til at svaksynte og blinde også skal kunne inkluderes i samfunnet. I denne sammenhengen er det naturlig for oss å inkludere og ha med Blindeforbundet.

Svindal, som selv deltok på dette arrangementet, sier at han har opplevd å ha synsproblemer selv.

– Da jeg var mindre fikk jeg en del migreneanfall. Det merket jeg ved at jeg ble svimmel, kaldsvettet og begynte å miste synet.

Han forklarer at deler av synsfeltet hans forsvinner, og at dette skaper vanskelige situasjoner. Én gang, da han var på samling før et alpinrenn, var migreneanfallet så sterkt at han måtte ligge inne i et svart i to dager. En annen gang mistet han synet bak rattet, og måtte stanse bilen.

– Det er fryktelig ubehagelig, når du er vant til at synet er der. Du tar det for gitt.

SATSER PÅ LYD: Per Inge Bjerknes (tv.) og Even Amdal er begge opptatt av god lyd. Foto: Line Haus/TV 2

Ønsker at flere kommer på banen

Svindal poengterer at han ikke ønsker å sammenligne dette må å være svaksynt, og mener de har langt større utfordringer enn ham i hverdagen. Han påpekter også at det er lenge siden han har hatt en anfall.

Bjerknes sier at Blindeforbunder er spesielt avhengig av to ting i tiden fremover:

– At myndighetene stiller krav til synstolkning og at det finnes markedsaktører som Samsung, som tar dette på alvor og gjør at dette faktisk blir utbredt på alle områder, slik at synshemmede kan få de samme opplevelsene som andre.

Han håper også at det snart vil være flere TV-serier som blir synstolket. Slik ting er i dag, er det i stor grad bare filmer som har krav om synstolkning.