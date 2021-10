Bussjåførens sterke parfyme gjorde Ildrid (35) syk i flere dager

Ildrid Desiree Mangaard og venninnen hennes skulle lørdag ta bussen fra Åsgårdstrand til Horten.

På bussholdeplassen, som heter Paletten, merket Mangaard en sterk parfymedunst fra en mann som ventet på samme buss.

Venninne lot derfor mannen gå på først, for å kunne sette seg lengst mulig unna ham.

– Jeg har en sykdom som heter Idiopatisk intrakranial hypertensjon. Det betyr at kroppen betyr produserer for mye spinalvæske, som så går opp i hodet og skaper økt trykk – som en falsk hjernesvulst, sier Mangaard til TV 2.

Saken ble først omtalt i Tønsberg Blad.

Hun bruker ofte hodetelefoner og solbriller fordi sykdommen gjør henne sensitiv ovenfor lys, lyder – og lukt.

– Nervesystemet i hodet mitt gjør at luktesansen min er sensitiv.

– Jeg ble kvalm

På vei opp trappene til bussen, godt plassert bak mannen med mye parfyme, møter Mangaard på en ny utfordring. Bussjåføren har også sprayet på seg en sterk duft. Neste buss går først om en hel time.

– Jeg gikk inn og satt meg i midt i bussen, slik at jeg kunne få litt luft hver gang dørene åpnet seg. Lufteanlegget på bussen er jo slik at luften kun resirkuleres, så det hjalp ikke stort.

Mangaard får en brusflaske av venninnen og blir bedt om å sniffe på den, for å overdøve parfymelukten som er godt spredt i bussen.

– Det hjalp i noen minutter, men så overtok parfymelukten igjen. Jeg måtte bare lukke øynene, puste og svelge. Jeg merket jeg ble kvalm og det begynte å svi i øynene.

Da TV 2 snakker med 35-åringen onsdag, sliter hun med migrene og oppkast etter lørdagens hendelse.

– Jeg tvang meg gjennom bussturen som var på om lag 13 minutter. Da jeg gikk av i Horten måtte jeg hige etter pusten.

Fikk beskjed om å dra til legen

Da hun fikk tilbake pusten ringte Mangaard direkte til busselskapet Vestfold Kollektivtrafikk (VKT).

– Damen i telefonen sa at jeg burde vært mer forsiktig, og at jeg kanskje burde ta en tur til legen. Hun sa bussen rommer 70 passasjerer og at ikke alle kan bli tatt hensyn til. Jeg sa det gjaldt den kvinnelige bussjåføren, men hun bare gjentok seg selv, sier Mangaard, og fortsetter:

– Jeg kom ingen vei. Det var veldig frustrerende. Alt ble lagt på meg som person. Men, VKT skulle ta henvendelsen videre.

Blir hetset

Etter at saken først ble publisert i Tønsberg Blad, har Mangaard opplevd å bli hetset på nett.

– Jeg prøver å få det frem i lyset, fordi det er mange som ikke tør – nettopp på grunn av all hetsen. «Hold deg hjemme», «ikke ta bussen», «bruk beina» ... Det er mange som sliter med dette. Folk som har kols og astma for eksempel.

– Med en gang man kommer med noe som er imot det folk generelt mener, så kommer stygge kommentarer og personangrep. Når du ikke sliter med det samme, så forstår du ikke selv hvordan det er.

For å unngå flest mulig mennesker, må Mangaard handle i butikken på tidspunkter det er færrest folk. Hun sliter også når hun må gå forbi hyllene med vaskeartikler.

– Vi må ta hensyn til allergikere. Det å slite med dette er så stigmatiserende og andre mennesker dømmer deg med en gang. Vi må hele tiden planlegge. Vi får ikke levd «fritt» som alle andre. Og derfor blir jeg sur når vi i tillegg må møte personangrep og stygge kommentarer.

– Kan ikke nekte

TV 2 har vært i kontakt med Trond Myhre, seksjonsleder Kollektiv og Mobilitet i Vestfold Kollektivtrafikk, som ikke ønsker å kommentere saken overfor TV 2.

Han viser imidlertid til sitater gitt til i Tønsberg Blad, hvor han sier han synes det er synd at Mangaard ikke følte seg hørt da hun tok kontakt med VKT.

– Vi har intensjoner om at alle skal bli behandlet på en ordentlig måte, sier han til avisen.

Videre forklarer Myhre at de ikke har noen spesielle retningslinjer i forhold til bruk bussjåførenes bruk av parfyme.

– De har kun et reglement knyttet til bruk av uniform, og at de skal se ordentlige og velstelte ut.

Avslutningsvis sier han til Tønsberg Blad at utfordringen ikke kun er knyttet til sjåfører.

– På det meste er det 50 passasjerer på bussen, og hvis noen av disse velger å bruke parfyme kan vi ikke nekte dem det, sier Myhre.

– Må være for hele befolkningen

Hogne Skogesal, assisterende generalsekretær i Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF), sier til TV 2 at offentlig transport skal være en tjeneste for hele befolkningen – også de sårbare gruppene som gjerne er helt avhengige av å kunne ta kollektivt.

Hogne Skogesal, assisterende generalsekretær i Norges Astma- og Allergiforbund. Foto: Privat

– Det er nok mange som ikke er bevisst på at sterke dufter kan være problematisk. Særlig innen taxinæringen har vi fått en del henvendelser fra personer som har blitt dårlige av overdreven parfymebruk hos sjåførene, sier Skogesal, og legger til:

– NAAF mener derfor det kan være fornuftig at transportselskapene har regler om parfymebruk på jobb, for eksempel i sine uniformsreglement.

Fire av ti opplever plager

Skogesal informerer om at de nylig har gjennomført en spørreundersøkelse knyttet til parfymebruk.

– Når det gjelder duftoverfølsomhet, så viser vår undersøkelse at fire av ti opplever plager og ubehag dersom personer rundt dem bruker parfyme eller parfymerte produkter. Plagene de opplever beskrives som blant annet kvalme, hodepine og pustebesvær.

Han forklarer at undersøkelsen videre viser at de som har opplevd plager av andres parfymebruk har opplevd dette på offentlig transport og på kjøpesentre.

– Hele 57 prosent av de som opplever plager av parfymebruk har unngått eller forlatt steder eller situasjon som følge av dette.

Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i perioden 22-27. september gjennomført til sammen 1001 CAWI-intervjuer med personer i alderen 18+ år.

Hyller Ildrid for å stå frem

Den assisterende generalsekretæren sier at personer med allergi har en utfordring som gjerne er «usynlig» for andre.

– Dette er nok et eksempel på manglende forståelse. Det er derfor viktig at Ildrid velger å stå frem med sine opplevelser, slik at flere kan bli oppmerksomme på den utfordringen hun og mange andre møter i hverdagen. Særlig når vi vet at så mange faktisk unngår eksempelvis transport og kjøpesentre nettopp på grunn av dette.

Skogesal opplyser om at det er viktig å skille mellom parfymeallergi og duftoverfølsomhet.

– Duft- og kjemikalieoverfølsomhet er ikke det samme som allergi, og det er heller ikke de samme mekanismene som er involvert. Folkehelseinstituttet (FHI) anslår at opptil 150.000 nordmenn har hudplager som er utløst av tilsatte duftstoffer i produkter, sier han, og fortsetter:

– Det er dette som i helsevesenet omtales som parfymeallergi. Symptomer ved parfymeallergi kjennetegnes ved rødt, kløende utslett – tørr og flassete hud, med små blærer som kan gi væskende hudområder og skorpedannelser.

I tillegg til at parfyme kan gi hudirritasjoner, kan sterke dufter utløse eller forverre astma og ande luftveisproblemer, forklarer han.

– Også personer med astma, allergi, bihuleproblemer og rhinitt er gjerne mer mottakelig for irritanter i luften, og reaksjonene kan oppstå ved relativt lave konsentrasjoner.