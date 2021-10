Da Solberg-regjeringen la frem sitt statsbudsjett for 2022 tidligere denne uken, gjorde de ingen store endringer for elbilene. De videreførte ordningen med ingen bilavgifter – og heller ikke moms.

I dag har Arbeiderpartiet og Senterpartiet lagt frem sin nye regjeringsplattform, populært kalt Hurdalsplattformen. Og her er det klart at det blir innstramminger for elbilene.

De to partiene sier nemlig at de vil innføre moms på elbiler. Konkret ved at det skal betales moms på beløp som overstiger 600.000 kroner.

Påvirker mange biler

Dagens momsfritak skal fortsatt gjelde på elbiler opp til 600.000 kroner.

Dette vil gi prisøkning på flere populære elbilmodeller.

Norges mest solgte bil i fjor, Audi e-tron, bikker fort 600.000 kroner med litt utstyr. En e-tron til 800.000 kroner vil da bli 50.000 kroner dyrere med de nye momsreglene.

Solberg ville frede nye elbiler – men gjøre noen ting dyrere

Moms på de dyreste elbilene har populært blitt kalt "Tesla-skatt". Tesla var også det første merket som kom med store og kostbare elbiler. Dette er deres flaggskip, Model X.

Solid Porsche-moms

Andre biler som blir dyrere er Mercedes sin bestselger EQC (startpris på 636.900 kroner), nylig lanserte EQS (startpris 935.000 kroner) og BMW iX som starter på 659.000 kroner.

Den tidligere storselgeren Jaguar I-Pace får også merke det, den starter på 669.900 kroner. I tillegg vil de nye momsreglene påvirke prisen på biler som Tesla Model S, og X, Audi e-tron GT og Porsche Taycan – for å nevne noen.

Sistnevnte vil virkelig få merke et nytt momsregime. Toppmodellen Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo, koster i dag fra 1,7 millioner kroner. Dersom vi legger på 25 prosent moms, på beløpet over 600.000, utgjør dette en prisstigning på 275.000 kroner.

Her tester vi Taycan Cross Turismo i Norge

Porsche Taycan Cross Turismo er en av bilene som vil få en solid prisøkning når det kommer moms på dyrere elbiler.

Sittet med kalkulatoren

Det er også en god del elbiler som i dag koster rundt 600.000 kroner, og som kan havne en del over dette beløpet med mye utstyr innabords.

Her snakker vi blant annet om BMW i4, Nio ES8 og BYD Tang, også Ford Mustang Mach-E. Det kan nok være grunn til å forvente spesialtilpassede modeller for flere av disse, som akkurat kommer seg under den "magiske" grensen på 600.000 kroner. Her har nok flere av landets importører sittet med kalkulatoren i forkant, og lagt planer for hva de skal gjøre ved innføring av moms.

Kommer om ikke veldig lenge og skal bli Norges billigste elbil

Kinesiske Nio ES8 har i dag startpris på 609.000 kroner, inkludert batteripakke (denne kan også leases separat). Skal vi tippe prisen faller under 600.000 når moms blir innført?

Innføres fra nyttår?

At dette inngår i regjeringsplattformen, betyr imidlertid ikke at det er det 100 prosent sikkert at det blir slik. Arbeiderpartiet og Senterpartiet danner nå en mindretallsregjering. Det betyr at de må ha støtte fra minst ett annet parti for å få vedtatt dette i Stortinget.

Det er heller ikke klart om moms skal innføres allerede fra nyttår. Fra bilbransjens side har man gjort det veldig klart at en så hurtig innføring av moms vil skape problemer og usikkerhet, både for importører, forhandlere og kunder.

Ladbare hybrider: Her kan du spare mye penger hvis du er kjapp

Video: Denne elbilen fra BMW venter mange på