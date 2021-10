Siktelse: Ble løslatt fra varetekt – så voldtok han ekskjæresten igjen

OSLO TINGRETT (TV 2): I august ble 21-åringen pågrepet og siktet for voldtekt, men allerede for tre uker siden ble han løslatt fra varetekt. Nå mener politiet at han har voldtatt kvinnen igjen.

Selv nekter den unge mannen, som ikke er bosatt i Norge, straffskyld for anklagene politiet retter mot ham.

Det er drøyt syv uker siden han ble pågrepet første gang.

Mannens ekskjæreste hadde anmeldt ham for voldtekt, og påtalemyndigheten ønsket å varetektsfengsle ham i to uker.

Retten uenig med politiet

Fordi den unge mannen har helsemessige utfordringer, besluttet Oslo tingrett at det fikk holde med én uke i varetekt, og at politiet heller fikk vurdere saken på nytt etter det.

Siden har påtalemyndigheten to ganger bedt om forlenget varetektsfengsling. Begge gangene har retten gjort perioden betydelig kortere enn politiet har ønsket.

Det ble begrunnet både med at retten syntes bevissituasjonen var «noe usikker», og at det var uforholdsmessig å holde ham en lang periode i varetekt grunnet hans unge alder og betydelige helseutfordringer.

Politiet anket den ene avgjørelsen til lagmannsretten uten hell.

Da fengslingsperioden løp ut 21. september, ba ikke påtalemyndigheten om en forlengelse.

– Vi gjorde en konkret vurdering av forholdsmessigheten og saken som sådan, og da var det riktig ikke å begjære forlenget varetekt, sier politiadvokat Iselin Håvarstein til TV 2.

Siktede: Frivillig sex

Mandag denne uken, tre uker etter at den unge mannen ble løslatt, pågrep politiet ham på nytt.

AKTOR: Politiadvokat Iselin Håvarstein. Foto: TV 2

De mener han har brutt kontaktforbudet mot ekskjæresten, at han har frihetsberøvet henne, og at han har voldtatt henne igjen.

Begge voldtektene skal ha skjedd et sted på Oslos vestkant.

– Han kjenner seg ikke igjen i den beskrivelsen. Han mener at kontakten har vært ønsket fra begge parter, og at det er han som er utsatt for et overgrep, sier mannens forsvarer, advokat Petter Sogstad Grannes, til TV 2.

– Hva gjelder den første voldtekten han ble siktet for, har han forklart at det er snakk om et frivillig samleie, sier forsvareren.

Den fornærmede kvinnens bistandsadvokat ønsker ikke å kommentere saken overfor TV 2.

Fengslet på nytt

På spørsmål om hvorvidt politiet i ettertid mener det var riktig ikke å begjære videre varetektsfengsling for 21-åringen, svarer politiadvokat Håvarstein at vurderingen var riktig basert på opplysningene de hadde på daværende tidspunkt.

Onsdag ble den siktede mannen fremstilt for varetektsfengsling igjen. Denne gangen har retten gitt Håvarstein medhold i hennes begjæring om fire ukers varetekt med brev- og besøksforbud.

Retten mener det er en nærliggende fare for at mannen vil reise til hjemlandet sitt dersom han løslates nå. De mener også han kan komme til å forspille bevis ved å snakke med vitner.

Dessuten skriver dommeren at det er en kvalifisert fare for at han vil komme til å begå ny alvorlig kriminalitet.

Mannen er tidligere straffedømt i hjemlandet sitt, men som følge av helseutfordringene er han dømt til ambulant psykiatrisk behandling.

Også i Norge er det gjennomført en prejudisiell undersøkelse av mannen. Den konkluderer med at han er strafferettslig tilregnelig, men at han har et funksjonsnivå som kan tillegges vekt ved en eventuell dom.