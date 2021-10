Offer i Atle Hansen-saken reagerer kraftig: – En hån!

Det gikk 10 år fra kvinnen anmeldte den tidligere realitykjendisen Atle Hansen (57) for voldtekt, til han ble dømt for denne og to andre voldtekter. Så ble han løslatt igjen.

– Hvilken signaleffekt vil dette gi til andre som har vært utsatt for voldtekt?

Spørsmålet stilles av en kvinne som ifølge Halden tingrett opplevde å bli dopet ned og voldtatt av tidligere realitykjendis Atle Hansen.

I dette intervjuet forteller kvinnen hvordan hun har opplevd den lange og opprivende prosessen på veien mot en dom i saken.

DØMT, SÅ LØSLATT: Atle Hansen (57) nektet straffskyld, men ble ikke trodd i retten. Foto: Privat

Et av de største sjokkene hittil kom noen dager etter at gjerningsmannen ble funnet skyldig.

Ble løslatt

Den 23. september ble Hansen dømt for å ha voldtatt tre kvinner i henholdsvis 2011, 2015 og 2018.

Straffen ble satt til forvaring i 10 år. Søndre Østfold tingrett mente dette var nødvendig for å ivareta samfunnsvernet.

I utgangspunktet mente retten at 13 års forvaring hadde vært en passende straff, men fordi to av sakene er forholdsvis gamle og fordi det har vært inaktivitet i etterforskningen, fikk Hansen en strafferabatt på tre år.

Han anket dommen på stedet, men ble samtidig pågrepet av politiet og fremstilt for varetektsfengsling.

Aktor argumenterte for at det var to grunner til å holde Hansen fengslet i påvente av en eventuell ankesak: Gjentakelsesfare og at det kunne støte allmennhetens rettsfølelse og skape utrygghet dersom Hansen var på frifot.

Imidlertid besluttet lagmannsretten og deretter Høyesterett at 57-åringen skulle løslates fordi vilkårene for varetektsfengsling ikke var oppfylt.

Spiste pizza

Kvinnen som TV 2 har pratet med, hun som er fornærmet i voldtekten fra 2011, forklarte i retten at hun hadde kjent Hansen i halvannet år da hun ble invitert hjem til ham. Det skjedde, ifølge kvinnen, under påskudd om at de skulle på et vorspiel til felles bekjente.

– Det stemte ikke, så derfor ble det bestemt at vi skulle på byen. Da skulle jeg bare innom ham for å hente jakka mi, og i den forbindelse spiste vi pizza, forteller hun til TV 2.

OVERRASKET: Kvinnen sier det føltes som en vond drøm da Atle Hansen (57) ikke ble varetektsfengslet etter dommen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Etter dette ble det helt mørkt, ifølge kvinnen.

Retten mener at Hansen dopet ned kvinnen, for så å voldta henne.

Hun anmeldte saken, men den ble henlagt. Det samme skjedde da Hansen igjen ble anmeldt for å ha dopet ned og voldtatt en kvinne i 2015.

Ydmykelse og sinne

Først da politiet etterforsket ham for en grov voldtekt i 2018, der flere personer deltok, ble sakene fra 2011 og 2015 gjenåpnet. Da Hansen ble funnet skyldig og dømt, hadde det gått 10 år siden siden anmeldelsen.

Kvinnen sier at hun forstår hvor alvorlig det er å anklage noen for en voldtekt, men samtidig har hun opplevd en voldsom belastning for sin egen del.

– Det er en enorm psykisk påkjenning. Gjennom ti år har jeg båret en ryggsekk med sår, ydmykelse, sinne, frustrasjon, skam og stor sorg uten noen form for bistand eller avlastning fra noen, forteller kvinnen.

Hun kjente på en glede da saken hennes ble gjenåpnet.

– Men det var før jeg innså at det innebar å åpne opp om alle de vonde tingene igjen etter at de sakte, men sikkert hadde blitt lappet sammen. Jeg bestemte meg likevel for å bite tennene sammen i sammen i håp om at det skulle bli bra nå. At rettferdighet skulle skje, forteller hun.

Sjokkert over løslatelse

Selv om Hansen ble funnet skyldig i ha voldtatt henne, ble lettelsen over dommen kortvarig. Det tok ikke mange dagene før Hansen ble løslatt fra varetekt.

– Alt raste. Det føltes uvirkelig, som en vond drøm, forteller kvinnen og fortsetter:

– Dette ser jeg på med undring og fortvilelse. Det er utenfor min fatteevne at han skal få vandre fritt. Det er en hån mot oss alle, og det er en enorm belastning for oss som er involvert i saken, sier kvinnen, som spør seg hvilken signaleffekt denne saken gir.

Hun reagerer også sterkt på at Hansen fikk strafferabatt fordi sakene var gamle og at det hadde tatt tid å etterforske dem.

– Ingen i systemet gir fornærmede rabatt, og det er heller ingen som tar over ryggsekken jeg har båret i alle disse årene.

Truet i fengsel

TV 2 valgte å identifisere Hansen med navn og bilde etter dommen.

I anledning løslatelsen sa domfeltes forsvarer, advokat Han Christian Nygaard Wang, til Halden Arbeiderblad at det har skapt problemer for klienten i fengselet.

– Andre innsatte hadde sett han på TV, og han mottok trusler. Han var alvorlig bekymret for å bli angrepet. Det tok fengselet tak i, og de flyttet han til en annen avdeling, fortalte advokaten.

Wang forteller også at saken har vært en enorm belastning for 57-åringen. Kvinnen som er fornærmet reagerer på uttalelsene til forsvareren om at denne saken har vært vanskelig for ham.

Advokaten ønsker ikke å kommentere uttalelsene fra den fornærmede kvinne, men viser til lagmannsretten avgjørelse om å løslate Hansen.

– Min klient har heller ikke kommentarer, utover at tingrettens dom er anket, og at han avventer resultatet av denne prosessen.

Borgarting lagmannsrett skriver at det krever sterk sannsynlighetsovervekt for at Hansen vil begå nye alvorlige straffbare handlinger, noe som må vurderes opp mot tidsperspektivet som er aktuelt, nemlig frem til en endelig dom forteligger.

«Det har historisk gått flere år mellom hver gang siktede har forgått seg og er ikke opplyst om nye forhold siden overgrepene i 2018. Det foreligger heller andre opplysninger om siktedes livssituasjon eller andre omstendig-heter som tilsier at lovens strenge vilkår for fengsling på gjentakelsesfare er oppfylt nå», heter det.

Tar løslatelsen til etterretning

Statsadvokat Daniel Sollie, som var aktor i saken der Hansen ble idømt 10 års forvaring, sier at påtalemyndigheten tar løslatelsen til etterretning.

– Vi har heldigvis et rettssystem hvor domstolene gjør selvstendige vurderinger av politiets og påtalemyndighetens begjæringer. At de da noen ganger kommer til et annet resultat er et utslag av dette, og vil forekomme. Domstolenes konkrete vurdering i denne saken, tar vi til etterretning.

AKTOR: Statsadvokat Daniel Sollie. Foto: Petter Sørum Johansen / TV 2

– Hva gjør løslatelsen med muligheten til å påstå forvaring i en ankesak, slik du ser det?

– Det fremgår av lagmannsrettens avgjørelse at det ikke nødvendigvis er sammenfallende vurderinger som gjøres ved forvaringsspørsmålet og spørsmålet om gjentakelsesfare ved varetektsfengsling. I denne konkrete vurderingen har lagmannsretten vurdert om det er sterk grad av fare for gjentakelsesfare frem til endelig dom foreligger, og kommet til at det ikke er det, blant annet fordi det er gått lenge mellom hver av voldtektene han er tiltalt for og at det ikke er tilkommet nye forhold etter siste forhold i 2018.

– Vurderingen av forvaringsspørsmålet gjøres i et annet tidsperspektiv, og løslatelsen har således ikke selvstendig betydning i forvaringsspørsmålet, sier Sollie.