Måtte stenge E6 etter ulykke

To ulykker i sørgående retning på E6 i Vestby skapte store køer onsdag ettermiddag.

E6 ved Vestby syd måtte stenges helt i om lag en halvtime onsdag etter en ulykke med fire biler involvert.

– Etter alle solemerker er det snakk om en påkjørsel bakfra, og så har de fire bilene blitt skjøvet inn i hverandre bakfra, sa operasjonsleder i Øst politidistrikt, Terje Marstad, til TV 2.

Det skal kun være snakk om materielle skader, men tre av bilene måtte berges, og derfor valgte politiet å stenge veien for å ivareta sikkerheten til bergingsmannskapene. Klokken 18.03 melder Vegtrafikksentralen at veien er ryddet og åpnes igjen.

Ulykken skjedde så å si på samme sted som det kort tid tidligere skjedde en annen ulykke.

Den ulykken rykket Øst politidistrikt ut til klokken 14.45. Meldingen gikk på at en bil hadde kjørt i autovernet i sørgående retning på E6 i Vestby. En person skal ha vært bevisstløs som følge av ulykken.

– Det er litt uklart hva som har skjedd, men det kan virke som at en personbil har vært borti en trailer før den havnet i autovernet. Det var tre personer i bilen og den ene var bevisstløs etter ulykken, men våknet igjen, sa operasjonsleder i Øst politidistrikt, Karianne Knudsen, til TV 2.

Alle de tre i bilen var ifølge politiet våkne da de ble kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang.

Klokken 16.05 meldte politiet på Twitter at hendelsesforløpet var at personbilen har truffet autovernet på venstre side, for så å skjene tilbake, hvor den så traff en trailer.

– Fører av personbilen får førerkortet beslaglagt, skriver politiet.

Som følge av ulykkene og stengningen av E6 i forbindelse med bergingen, er det saktegående kø på stedet. Det er satt opp omkjøring via gamle E6.