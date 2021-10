Hvert år kjøpes og selges det nærmere en halv million bruktbiler i Norge. Mange av privatpersoner, som gjerne ikke har veldig mye erfaring på området.

Det er også mange som oppdager at det kanskje ikke er bare-bare å være bilselger. For hvordan sørger du best for at flest mulig får lyst til å kjøpe akkurat din bil?

Dessverre går ikke rent få i fella og overselger bilen sin. Kanskje fungerer det – men i mange tilfeller blir de nok i stedet brått og brutalt avslørt at de som er på biljakt.

Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen er en av dem som bruker mye tid på å holde seg oppdatert på bruktbilmarkedet. Og han legger merke til litt av hvert her.

I verste fall rent lureri

I siste episode av podcasten BroomPodden, er ett av temaene noe du kan lese i mange bruktbilannonser. Nemlig «alt utstyr».

Akkurat det har Møller Johnsen ganske sterke meninger om:

– Det er dessverre ett stort problem her: Det er at veldig få av bilene som blir annonsert med «alt utstyr» faktisk har det. For «alt utstyr» betyr i mange tilfeller virkelig seriøst mye utstyr, noe som veldig få nybilkjøpere tar seg råd til. Jeg har lest mange bilannonser som inneholder denne formuleringen, men der bilene mangler altfor mye til å kunne forsvare det. Og da blir det villedende markedsføring, i verste fall rent lureri, sier Møller Johnsen.

Bilen manglet noe viktig, så sluttet selger å ta telefonen...

Du skal ikke lese mange bruktbilannonser før du kommer over begrep og uttrykk som kanskje ikke gir så veldig mye mening... Illustrasjon/faksimile.

Ingen god start...

– Har det alltid vært slik?

– Det har det sannsynligvis, men dette har blitt mye mer komplisert de siste 10-15 årene. Særlig premiummerkene har fått laaange lister med tilgjengelig ekstrautstyr. Noe av dette er både viktig og smart å ha, mens noe nok er for de helt spesielt interesserte, de som bare MÅ ha alt. Utfordringer for de som selger slike biler brukt, er at mange av kjøperne er veldig godt oppdatert på hva som finnes. Og da føler de seg fort lurt hvis det er smurt på for tykt i annonsene, sier Møller Johnsen.

– Det er bedre å være litt forsiktig?

– Helt klart! Du skal kjenne bilmodellen veldig godt før du kan slå fast at ditt eksemplar har alt utstyr. Kan du ikke dette godt nok, må du aldri slå fast noe slikt. Dette går også på troverdigheten du bør ha som bilselger. Starter du med å sørge med at de som er interessert i bilen din får piggene ute, ja da har du heller ikke noe godt utgangspunkt for å kunne selge bilen til en god pris, avslutter Brooms redaksjonssjef.

Fortvilet selger: – Ingen vil kjøpe bilen min

Alt utstyr? Få med deg hele diskuksjonen i siste episode av BroomPodden, under: