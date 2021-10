«Fenrik Akers» store sorg: – Var ikke forberedt på at han skulle bli borte

GOD KVELD NORGE (TV 2): Geir Aker (45) mistet faren og bestefaren i løpet av 15 dager. Det ble et vendepunkt i livet til «Kompani Lauritzen»-profilen.

Det forteller Geir Aker i et intervju med Dorthe Skappel.

45-åringen fra Horten ble kjendis over natten da han dukket opp som fenrik i «Kompani Lauritzen». Nå er han snart klar for å tre inn i rollen igjen i en tredje sesong.

POPULÆR: Fenrik Geir Aker Foto: TV 2

Så mange ble inspirert av disiplinen til 45-åringen, at han nå har blitt forfatter og gitt ut boka «Fenrikens førstegangstjeneste», som skal hjelpe folket med å få livet på stell.

I et intervju med Dorthe Skappel åpner han opp om sitt eget vendepunkt i livet.

Se klippet med fenriken og Dorthe Skappel i videovinduet øverst i saken.

Ble fort voksen

Som 28-åring mistet Aker både faren og bestefaren i løpet av 15 dager.

– Da var de to foran meg i køen, plutselig var de borte. Da kjente jeg brått at sånn «Oisann, nå er du først i køen blant mennene i familien», forteller han og minnes de to forbildene.

– Fra jeg var gutt så har farfar og pappa alltid vært der, men når de er borte har jeg ikke dem å se opp til mer. Så da måtte jeg finne veien selv.

– Hva gjorde du da?, spør Skappel.

– Da ble jeg ganske fort voksen. Da kan man ikke velge bort ansvar, det er der, man kan ikke gjemme seg bak at noen andre ordner opp, det er deg det gjelder, svarer fenriken.

Var ikke forberedt

Aker, som selv har to barn i tenårene, så opp til faren og bestefaren, og tok det tungt da de døde.

– Plutselig er de som var ledestjerner og forbilder, de er borte, forteller han.

– Var det helt unaturlig for deg at noen andre skulle ta den jobben?

– Nei, farfar var voksen og hadde alder, men faren min døde ganske tidlig. Jeg var ikke forberedt på at han skulle bli borte. Man har en forestilling om hvordan livet skal bli, så ble det ikke sånn.

Hele intervjuet med Dorthe Skappel og fenriken kan du se i God kveld Norge neste uke.