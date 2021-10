Landslagsaktuelle Ole Einar (22) dro ut av landet for å oppnå drømmen: – Jeg ville så inderlig bli bedre

– Jeg bestemte meg vel som 16-åring. Nei, det er løgn. Jeg visste det vel allerede som 5-åring, sier Engeland Andersen og smiler, under et lengre intervju i Stjernehallen - hans nye lekegrind.

Han visste hvor han ville, men talentet så ikke ut til å stå i stil med viljen.

– Selvbildet mitt som liten var nok feil. Jeg trodde at jeg var bedre enn jeg var, erkjenner han.

Engeland Andersen var ingen barnestjerne. Han så kameratene få sjansen med de eldre gutta og på yngre landslag. Det fikk ikke han.

22-åringen husker at han som 11-åring begynte å tvile på seg selv. Kunne han som ikke fikk de samme sjansene som kameratene, bli hockeyspiller?

Som 17-åring dro han samme vei som faren, Storhamar-legenden Carl Oscar Bøe Andersen, eller COBA som han kalles, gjorde på samme alder. Han skulle bli god, og han var villig til å gjøre det som krevdes for å nå toppen.

– Jeg ville så inderlig bli bedre. Ingenting vondt om Storhamar, men der og da følte jeg at de ikke kunne hjelpe meg til å ta det neste steget, sier han.

STOLTE KAMERATER: Ole Einar Engeland Andersen (t.h) poserer stolt i Storhamar-drakt med en kamerat. Andersen hadde i anledningen lånt ut sin hjelm. På dette tidspunktet var det å noen gang skulle spille på landslaget en fjern drøm. Foto: Privat

– Ble pisset på

I Canada tok han steg som hockeyspiller, men det var først tre år senere, i USA, at Hamar-gutten skjønte at han faktisk kunne nå målet om å bli profesjonell hockeyspiller.

Møte med hockeykulturen i USA var tøft.

– Det første året var beinhardt. Jeg ble pisset på hver trening.

Det var det andre året i USA at han skjønte at han kunne lykkes med å nå proffdrømmen.

Da begynte speidere å sende ham meldinger etter kamper og interessen generelt var større for hans tjenester.

Så kom koronaviruset og stengte ned mye. Engeland Andersen reiste hjem til Norge.

Fikk sjansen

Hjemme i Hamar viste han seg frem på treninger og i treningskamp med moderklubben. Klubben likte det de så, og ga ham en korttidskontrakt.

Det var stort for ham. Endelig skulle han som hadde løpt rundt i gangene i CC Amfi hele barndommen og sett opp til de store gutta, spille seniorhockey.

Allerede to måneder senere ble kontrakten forlenget til å gjelde ut sesongen.

Han leverte virkelig varene forrige sesong, og var backen som produserte flest poeng for Storhamar sesongen 2020/2021.

KOM HJEM: Ole Einar Engeland Andersen dro hjem til Norge da koronaviruset traff verden. Foto: Emma Sofie Sørli / TV 2

Skuffende avskjed

Etter en god sesong fikk han tilbud om ny kontrakt med moderklubben, men tilbudet sto ikke i stil med hva han ønsket.

Hamar Arbeiderblad har tidligere omtalt avskjeden, og Engeland Andersen legger heller ikke til TV 2 skjul på at han var skuffet.

– Jeg kan selvfølgelig sitte her og være bitter, men jeg må bare respektere det, sier han.

Ved seriestart hadde Hamar-klubben en liten back-krise, da skadelisten var lang. Den finske backen Konsta Mäkinen ble hentet.

Han har ikke levert som man kan forvente av en spiller med åtte sesonger og over 300 kamper bak seg i den finske toppserien.

Engeland Andersen mener finnen må få mer tid på seg før man kan avgjøre hvor god den signeringen var.

– Du kan se på Codie Curran, som nå er i USA. Jeg var ikke helt overbevist med en gang han kom til Storhamar, men se på ham nå. Jeg sier ikke at Mäkinen er en ny Curran, men man må være tålmodig, sier han.

– Skamtilbud?

– Det er grunn til å tro at Mäkinen tjener langt bedre enn hva du ble tilbudt. Hva tenker du om at klubben valgte å prioritere slik?

– Jeg mener at lønninger bør gis ut ifra hvordan du har prestert. På mange måter synes jeg selvfølgelig at det er urettferdig at spillere som har levert varene, i motsetning til andre, ikke skal lønnes deretter. Storhamar og flere norske klubber følger et prinsipp om at du skal gå gradene også i lønn, svarer han.

– Ut ifra hva du får her i Stjernen, kan vi gå så langt som å si at tilbudet fra Storhamar var et skamtilbud?

– Jeg vet ikke hva jeg skal svare på det. Det jeg ble tilbudt av Storhamar tillot meg ikke å komme meg noe særlig videre som hockeyspiller. Jeg måtte ha bodd hjemme og jobbet neste hundre prosent ved siden av. Det ville gjort det vanskeligere å komme meg videre som hockeyspiller. Stjernen hadde en klar plan for meg, i motsetning til Storhamar, svarer han.

– Ville ha ham her

TV 2 har vært i kontakt med Storhamars sportssjef Mads Hansen om hvorfor klubben ikke ville strekke seg lengre.

– Angrer du på at dere ikke strakk dere lengre i forhandlingene?

– Det er klart at vi ville gjerne hatt landslagsspillere i troppen vår. Så må det passe alt. I den perfekte verden hadde vi hatt ham her. Vi tilbød han jo en kontrakt fordi vi ville ha ham her, svarer han.

Hansen har ikke sett tilstrekkelig med Stjernen-kamper denne sesongen til å gi en dom over Hamar-guttens prestasjoner, men sportssjefen har naturligvis fått med seg at Engeland Andersen har gjort sine saker godt.

IMPONERT: TV 2s ishockeyekspert Jesper Hoel har latt seg imponere av Ole Einar Engeland Andersens spill de to siste sesongene. Foto: Espen Solli

Landslagsaktuell

TV 2s ishockeyekspert Jesper Hoel var forbauset over Storhamars valg om ikke å strekke seg lengre i forhandlingene med sin egen backjuvel.

Eksperten mener Stjernen gjorde rett i å strekke seg lengre enn Storhamar i forhandlingene.

– Han har hatt en strålende start på sesongen i Stjernen. Han var god for Storhamar i fjor og har tatt nye steg denne sesongen. Så langt har han levert både offensivt og defensivt, sier Hoel.

Hoel synes Engeland Andersen har vært så god over lang tid at landslagstrener Petter Thoresen gjorde rett i å inkludere Stjernen-spilleren i sin neste tropp.

– En fjern drøm

Stjernen-spilleren setter pris på den rosende omtalen fra Hoel.

Med unntak av en samling med U20-landslaget, hvor han ikke presterte som ønsket, har han ikke spilt på yngre landslag.

Det at han nå er tatt ut til landslagstroppen som reiser til Danmark i november, er stort etter mange år hvor det så relativt uoppnåelig ut.

– Det å spille på landslaget har vært en stor drøm, men også en fjern drøm. Det ville vært stort å ta på seg den norske landslagsdrakten, sier han.

Stjernen-trener Anders Olsson er naturligvis godt fornøyd med sin spiller. Svensken er glad for at Engeland Andersen nå får sjansen på landslaget.

– Ole Einar vil ha trygghet. Han vil kjenne at vi tror på ham. Han har fått mye istid og vi har jobbet mye individuelt med ham. Det har gitt resultater, sier Olsson.

REVANSJELYSTEN: Ole Einar Engeland Andersen skal til helgen til Hamar for å slå gamleklubben Storhamar. Foto: Emma Sofie Sørli / TV 2

Hjem som serieleder

Lørdag er han hjemme på Hamar igjen, i ishallen han vokste opp i. Stjernen gjester Hamar som serieleder.

Engeland Andersen legger ikke skjul på at det vil bety noe ekstra å reise hjem fra Hamar med alle poengene.

– Det gir en "boost" å vite at de ikke ville ha meg. Jeg vil bevise at de tok feil, sier han.

Storhamar-Stjernen kan du se på TV 2 Sumo fra 15.55 lørdag.