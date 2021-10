Rashford er tilbake: – Tror han kjøres inn nå

Det er trangt om plassen foran for Manchester United. Nå melder også en langtidsskadet Marcus Rashford seg på i den voldsomme rekken av angrepsspillere.

Bommen i straffesparkkonkurransen i EM var Marcus Rashfords siste ballberøring i en offisiell kamp. Siden har han operert skulderen, og brukt høsten på å trene seg opp.

Ifølge Manchester Evening News var angrepspilleren tilbake i full trening 1. oktober, og spilte en kamp bak lukkede dører mot Blackburn påfølgende onsdag. Der scoret han to mål.

Nå er 23-åringen tilbake og klar til dyst igjen. Sannsynligvis er han også med Manchester United-troppen som skal møte Leicester førstkommende lørdag.

TV 2s ekspert Simen Stamsø-Møller sier det er viktig for United at Rashford er tilbake.

– Det er veldig bra for dem. Foruten Greenwood og Ronaldo har ikke angrepsspillerne levert jevnt og trutt. Det skal komme godt med å få en uthvilt og fresh Rashford tilbake.

Journalist i Manchester Uniteds skandinaviske supporterklubb Eivind B. Holth forventer å se klubbens nummer ti i aksjon umiddelbart.

– Rashford skal være i veldig god form. Jeg tror han går rett inn i laget igjen. Han kan være en nøkkel i kontringsspillet som United har slitt med denne sesongen. Med det kampprogrammet som er, tror jeg han kjøres inn nå, sier Holth.

Stamsø-Møller tror det er lurest å få han inn mer gradvis.

– Han har tidligere spilt småskadet, og det har vært et stort problem. Ofte har han spilt når han ikke burde. Jeg tror de vil fase ham mer inn for å ta hensyn til skaden, sier eksperten.

Vasser i stjerner

Med Rashfords inntreden i troppen igjen har Solskjær mange alternativer å velge blant. Bare se her:

Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani, Marcus Rashford, Anthony Martial, Jesse Lingard, Mason Greenwood, Jadon Sancho, Bruno Fernandes. I bakhånd lurer Juan Mata og unge Anthony Elanga. Man kan også trekke inn Paul Pogba og Donny van de Beek som to midtbanespillere med offensive kalibre.

Hvordan skal Ole Gunnar Solskjær komponere laget?

– Det lurer alle på, humrer Holth.

Sancho eller Greenwood?

– I forrige kamp spilte Martial som ikke hadde vist noen ting - og så scorer han. Det viser at det skjer ting på trening som vi ikke vet om.

Han tror to menn er nesten utilnærmelige i United-laget.

– Det er umulig å vrake Ronaldo som scorte hat trick for Portugal og har startet godt i United. Han er lagets faste spiss, selv om mange mener at Cavani er bedre for lagets del ettersom han bidrar i presspillet. Ellers er Bruno bankers. Han er lagets mest kreative mann, sier Holth.

Dermed tror Holth at Solskjær kommer til å gi spilletid fra start for Rashford, Fernandes og Ronaldo. Den siste plassen er han derimot mer usikker på.

– Det skulle vært Sancho, men han har ikke vist nok foreløpig. Greenwood har vært frisk, men har ikke scoret på en stund. Lingard har hatt sine sjanser som innbytter. Jeg tror Solskjær ser det an etter motstander.

I likhet med Holth mener Stamsø-Møller at Fernandes, Ronaldo og Rashford bør være på laget. Den siste plassen mener han imidlertid at Greenwood har gjort seg fortjent til å beholde.

– Egentlig burde det vært Sancho, men ut i fra det som er levert er det Greenwood som bør starte. Det er ingen selvfølge at Sancho skal slå til, og han bør bruke tiden han trenger på å komme i form.

– Gir alle disse alternativene hodebry?

– Hvis alle hadde prestert. Situasjonen er enklere for Solskjær nå, men i fremtiden kan det bli vanskelig å få alle skarpe og glade.