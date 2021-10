Svarte ikke da Norsk Tipping ringte – trodde det var telefonsalg

En mann i midten av 20-årene var sikker på at nummeret tilhørte telefonsalg eller spørreundersøkelse.

En mann fra Levanger var på vei hjem fra jobb fredag ettermiddag da det plutselig falt ham inn at han burde levere to rekker i Eurojackpot.

Han logget seg inn på Norsk Tipping-appen og betalte.

– Jeg har en fast lykkekupong jeg pleier å levere. Men, jeg hadde en god følelse på vei hjem fra jobb, så jeg leverte to rekker for femti kroner. Jeg har aldri vunnet noe tidligere, sier mannen, som ønsker å være anonym, til TV 2.

Eurojackpotens trekningsresultater publiseres hver fredag klokken 22.00. Mannen fra Levanger stusset derfor da telefonen ringte i 20-tiden.

– Nummeret som ringte meg var typisk for spørreundersøkelse eller telefonsalg. Jeg svarte, men det var helt stille i den andre enden. Etter fem sekunder la jeg på, forklarer han, og legger til:

– Jeg satt godt plassert i sofaen og tenkte ikke noen verdens ting.

Saken ble først omtalt i iLevanger.

Skrev til kundeservice

Da nummeret igjen dukket opp på skjermen noen minutter senere, valgte han å ikke svare.

Selv da han søkte opp nummeret på nummeropplysningen, og Norsk Tipping lyser opp foran ham, forsto ikke mannen at han kanskje hadde vunnet.

– Jeg gikk inn i appen og skrev i chatten. Jeg lurte på hvorfor i all verden de ringte meg flere ganger.

Svaret fra kundesenteret fikk han på andre tanker.

– Mannen sa han skulle sjekke opp i det. Deretter skrev han at jeg skulle bli oppringt igjen, og han anbefalte sterkt at jeg tok telefonen, sier han, og forklarer at personen på kundesenteret til og med la til en smilefjes-emoji.

– Det skjer aldri, konstaterer han.

JACKPOT: Mannen i midten av 20-årene vant en million norske kroner. Foto: Terje Bendiksby/NTB

– Helt uvirkelig

Fem-seks minutter senere ringte de for tredje gang. Mannen fikk vite at han hadde vunnet den norske tilleggspremien som ble trukket tidligere på kvelden.

En million norske kroner rikere.

– Det var jo helt tilfeldig at jeg hadde levert inn to ekstra rekker, for det gjør jeg aldri. Og det var en av de jeg vant på.

– Hva tenkte du da du fikk vite at du hadde vunnet?

– Det gikk i svart. Det var uvirkelig, og det gikk ikke opp for meg før jeg fikk pengene på konto mandag denne uken. Jeg følte jeg hadde feber og var konstant varm og svetta.

Mannen forklarer at han og samboeren nøt en kald øl før han dro til foreldrene sine for å overraske dem med den gledelige nyheten.

– Mamma begynte å skrike av glede. Og pappa var like glad. Det var en god bonus å få inn. Det skal investeres i fond, og så blir det nok å unne seg en ferietur med samboeren. Man kan jo ikke være fornuftig med alle pengene, sier mannen, og legger til at noe også skal spares til pensjon.