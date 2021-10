Kevin Vågenes om smellen: – Når alt skulle være bra, da kom reaksjonen

Det surrer i stemmer mens salen på Latter i Oslo fylles av forventningsfulle publikummere.

Bak det sorte forhenget står en av landets mest populære komikere.

Han sniker litt på de fremmøtte, retter på skjorta, tar en slurk vann. Endelig er han tilbake. Endelig skal Kevin Vågenes (34) få underholde igjen.

– Jeg vokste opp med revytradisjonen, og jeg hadde Hege Schøyens beste på VHS. Broren min og jeg satt og spolte tilbake og så den om og om igjen, sier Vågenes når han møter Dorthe Skappel kun timer før show-start.

Det er karakterene hans fra NRK-suksessen «Parterapi» som har flyttet ut av TV-studio og inn på humorscenen, i det som har blitt til det kritikerroste showet «Singel i parterapi».

SERIESUKSESS: Kevin Vågenes ble for alvor kjent gjennom NRK-programmet «Parterapi». Foto: NRK

Dagdrømte om lagkamerat

Der byr Vågenes på seg selv. Ærlige historier og anekdoter om oppvekst, legning og jakten på en kjæreste.

Og det knappe ti år etter at han var komfortabel nok til å si det høyt for sine nærmeste, erkjenne det for seg selv. For veien mot å akseptere egen legning har vært alt annet enn enkel.

– Det var en greie som jeg kanskje håpet litt skulle gå over. At det skulle korrigere seg, sier Vågenes åpenhjertig.

Han tar oss med tilbake til det øyeblikket hvor han forstod at han likte gutter.

– Jeg husker første opplevelsen av det, det var på vei hjem fra en fotballtrening. Mamma kjørte, og jeg satt og dagdrømte i vinduet. Da tenkte jeg litt romantisk på en gutt på fotballaget, kall det en barneforelskelse. Da husker jeg at jeg skvatt og tenkte «oi, det er sikkert ikke greit», sier Vågenes.

Gjennom tenårene var det vanskelig å bli komfortabel med den han var.

– Man føler man er født litt feil. Jeg føler ikke det nå, men det er den tanken man har som 14-15-åring. Hva er det som er i veien, hvorfor skulle det bli meg, at jeg ble han som ikke skulle få til Volvo, to og et halvt barn og kone-livet, sier Vågenes.

Se hele intervjuet med Kevin Vågenes i videovinduet under:

Fikk psykisk reaksjon

Ikke før han ble 23, turte han å si det høyt. Familien, som allerede hadde hintet en del, tok det som ventet kjempebra. Samtidig begynte ballen å rulle på jobbfronten. Kevin dukket opp i «Kollektivet» på TV 2.

Endelig falt ting på plass. Og da kom også smellen.

– Du vet hvordan det er. Man blir nesten aldri syk i en intensiv jobbperiode, man blir syk i jula eller påska eller sommerferien. Litt sånn følte jeg det var med min psyke også, at når alt skulle være bra, da kom reaksjonen, sier Vågenes.

For komikeren var det ekstra tøft å kjenne på vanskelige følelser når alt rundt ham gikk så bra.

– Jeg fikk en psykisk reaksjon som var veldig vanskelig for meg å forstå. Det var nesten en skam, «hvordan kan du ha det dårlig nå, nå er jo virkelig alt bra, nå må du leve livet lykkelig, hvis du ikke klarer å være lykkelig nå, hvor svak er du da». Det var en tung periode, sier Vågenes.

– Fikk du hjelp da?

– Da fikk jeg hjelp.

Elsker å være onkel

I dag er Kevin på et mye bedre sted. Tilbake der han hører hjemme, på scenen, og tilfreds med både hverdag og sivilstatus.

– Jeg kan med hånden på hjertet si at jeg har det egentlig veldig bra som singel nå. Jeg synes jeg har et rikt liv. Jeg ble onkel for to år siden, og ble helt tullete glad i han, sier Vågenes.

Han lyser opp når han snakker om nevøen.

– Det å være onkel er så fantastisk, og kanskje litt ekstra spesielt når man ikke vet om man får egne barn.

Han forteller at det særlig i en tung pandemi-tid var ekstra fint med et slikt lyspunkt. Og med det velkjente smilet legger han muntert til:

– Da jeg holdt han for første gang tenkte jeg sånn «herregud, han er jo litt min».