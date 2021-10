Fortsatt ikke signert ny kontrakt: – Magefølelsen min bestemmer

Kolstad ønsker å bygge et topplag i REMA 1000-ligaen innen 2024 og hevde seg i Champions League. TV 2 vet at flere landslagsspillere står på ønskelisten.

– Dette er norsk klubbhåndballs månelanding og et prosjekt vi aldri har sett maken til i de konturene som tegnes opp, sier TV 2s håndballkommentator Harald Bredeli.

Alt om ryktene rundt Kolstads store satsning kan du høre i den nye episoden av «Kommentatorbua».

Enorm økning i lønnsbudsjett

Etter det TV 2 kjenner til er ambisjonen til Kolstad det kommende året å tilføre 20 millioner kroner på lønnsbudsjettet for å sikre seg en Champions League-plass. De ønsker også å sikre lange kontrakter med alle spillere slik at prosjektet varer.

Til sesongen 2023/2024 skal det tilføres ytterligere 50 millioner kroner.

– De må opp i internasjonale lønninger i Kolstad og da tipper jeg du må opp med lønninger mellom tre og fem millioner for sterke spillere som skal hentes til Trondheim. For Sander Sagosen må du antakeligvis doble det, om ikke mer, forteller Bredeli.

For det er kjent at Trondheimsklubben ønsker byens største stjerne, Sander Sagosen, inn i prosjektet.

– Jeg tror det er stor sannsynlighet for at Sander Sagosen kommer hjem til norsk håndball. Vi hyller prosjektet absolutt alle veier og jeg tror et sånt prosjekt er den eneste måten vi skal få se Sander i norsk liga i norske haller, bortsett fra med landslaget, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Sagosen på vent

Og drømmen om Sagosen lever fortsatt.

Bakspilleren har ennå ikke skrevet under ny kontrakt med THW Kiel. Den nåværende kontrakten løper ut i 2023 og klubben la frem en ny avtale på bordet for en stund siden.

– Magefølelsen min bestemmer.

Det sa Sagosen til Kieler Nachtrichten etter Champions League-kampen onsdag kveld mot Zagreb. Han varslet også at han ikke kommer til å vente lenge før han bestemmer seg.

– Selvfølgelig må jeg bestemme meg snart. Av respekt for prosjektet i Norge, må jeg fortelle dem snart hvis jeg ikke vil. Dette gjelder også THW Kiel, slik at de kan ha de beste mulighetene for å finne en annen spiller. Jeg vil spille med åpne kort, sier Sagosen.

Direktør i den tyske storklubben bekreftet også at trønderen ikke har signert til Kieler Nachrichten mandag.

– Sander har ennå ikke akseptert tilbudet vi ga ham. Hver dag blir det mer sannsynlig at han ikke vil godta det, sier Viktor Szilagyi.

Szilagyi trekker også frem at han ikke liker presset som er bygd opp rundt trønderen: både med ny kontrakt på bordet fra Kiel og at Kolstad-prosjektet er avhengig av han for å få det til.

– Vi er fornøyde med Sander og vi vil forlenge med han fordi vi tror på ham. Vi er ferdige med å forhandle, vi er enige på alle punkter - det er bare en detalj som vi ikke kan kontrollere: det er faktoren Kiel eller hjembyen.