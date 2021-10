Ungdommene har samlet seg etter drapet på Hamse: – Noen sørger og noen er redde

Oslo kommune gir i år sin Frivillighetspris til Hjertet av Holmlia. Ekteparet Aysel og Huseyin Yesilitas startet den frivillige organisasjonen fordi de var lei av å se hvordan guttene i nabolaget ble rekruttert til kriminelle miljøer.

Byråd for frivillighet i Oslo kommune, Omar Samy Gamal, begrunnet prisen med at organisasjonen gir barn og unge et trygt sted å være.

– Hjertet av Holmlia bidrar til økt inkludering og samhold, og forebygger kriminalitet og fattigdom på Holmlia.

Aysel og Huseyin er glade for muligheten denne prisen kan gi.

– Det betyr veldig mye å få denne prisen, fordi det kan gi oss en stemme. Dette viser at vi gjøre en god jobb, det gir håp. Vi håper at flere nå vil lytte til oss.

Preget av drapet på Mortensrud

Drapet på Hamse Hashi Adan forrige uke er likevel det som preger hverdagen.



Torsdag ble han begravet.

Det er små forhold i bydelen, og Huseyin forteller at mange av ungdommene som er tilknyttet Hjerte av Holmlia har hatt behov for ekstra oppfølging.

– I høstferien, og gjennom helgen har vi samlet ungdommene som har ønsket å sitte sammen, helt til kl. 4 på natten. Noen sørger, og noen er redde nå. Det var jo nettopp derfor vi startet Hjertet av Holmlia. Vi har ingen å miste.

DREPT: Hamse Hashi Adan ble kun 20 år gammel. Venner og kjente har opprettet et minnested der han ble skutt og drept på Mortensrud. Foto: Fredrik Hagen/NTB

Både Huseyin og Aysel kjenner mange foreldre som har opplevd at deres sønner har blitt involvert i kriminelle nettverk. De ser hvordan familier går til grunne etter de alvorlige skyteepisodene og andre alvorlige voldsepisoder som rammer området.

– Jeg tenker på alle mødrene som ikke smiler slik de burde, fordi barna deres har havnet i konflikter eller verre ting. Det er derfor vi står på. Vi ønsker ikke at noen skal ha det vondt lenger, sier Aysel.

– Hva har politikerne å vise til?

I 2018 bevilget daværende justisminister Tor Mikkel Wara 70 millioner til å bekjempe gjeng-kriminalitet på Oslo øst. Justisminister Mæland har satt av 8 millioner til det samme i sitt statsbudsjett.

Aysel og Huseyin er likevel skuffet over det forebyggende arbeidet som skjer i området.

– Hva kan politikerne egentlig vise til? I løpet av alle de årene vi har hatt gjeng-problemer her på Holmlia? Folk må begynne å se virkeligheten, at vi sliter her i bydelen. Først lar vi ungdommene vokse opp i slike miljøer, og så skal vi «ta dem» fordi «sånne miljøer skal vi ikke ha»?

Aysel mener at frivillige organisasjoner som Hjerte av Holmlia ikke kan løse dette alene.

– Det er også politiet og politikerne sin jobb å løse dette. Vi gjør det vi makter, men vi har også barn og familie. Vi er bare mennesker. Politikerne må slutte å lukke øynene sine. De ser, og de vet hva som skjer her. Men de gir bare litt midler her og der, også later de som om at alt går greit. Det går ikke greit, sier hun.

Ungdommen trenger jobb

Ekteparet påpeker at det også gjøres mye bra, og at de ser at enkelte politifolk virkelig prøver å skape et bedre miljø. Likevel mener de at det ikke er nok.

Siden oppstarten i 2018 har Hjertet av Holmlia fokusert på å gi unge gutter tilgang til en lønnet jobb. Her mener ekteparet det er mye god forebygging, og Aysel savner en større innsats.

– Vi kjenner realitetene, og bakgrunnen til at ungdommene havner i feil miljøer. Her i området er det mange lavinntektsfamilier.

Ektemannen Huseyin er helt enig.

– Ungdommene her trenger en jobb. En egen inntekt, sier han.

Oslo Kommune har et tiltak der de tilbyr ungdom sommerjobb, men paret mener tiltaket ikke når de som står i risikosonene for å havne i feil miljø.

– I år var det bare to av ungdommene hos oss som fikk jobbtilbud gjennom kommunenes tiltak. Vi vet hvilke ungdommer på Holmlia som trenger den jobb mest, sier hun.