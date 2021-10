Dette tenner Alexander Sæterstøl: – Det er så hot

I dag er det premiere på TV 2-serien «Sofa». Her får vi et gjensyn med kjæresteparet Martine Lunde og Alexander Sæterstøl.

Forrige gang kjæresteparet var med på «Sofa», slet Sæterstøl ofte med konsentrasjonen, og med å få med seg det som skjedde på TV.

Lunde forteller at hun ofte må gjenfortelle handlingen i TV-serier de ser på, fordi kjæresten kobler helt ut. I år har Sæterstøl en helt ny taktikk.

– Nå spør jeg hva vi skal se på, sånn at jeg på forhånd vet om det er noe jeg kan glede meg til, eller ikke glede meg til, forteller Sæterstøl til God kveld Norge.

Martine Lunde (25) og Alexander Sæterstøl (26). Foto: Martin Habbestad

Dette tenner Alex

Også under intervjuet med God kveld Norge mister Sæterstøl konsentrasjonen, og begynner å snakke om skinnbuksene til Lunde.

– Jeg synes det er så hot, sier han midt under intervjuet og stryker henne på låret.

– Det der er en vanlig fetish blant menn, og si: «Det der er en digg bukse», svarer programleder Sophie Elise, før de går videre i intervjuet.

Se God kveld Norge-videoen i toppen av saken.

Brudd og utrorykter

Kjæresteparet forteller at de ikke kunne hatt det bedre sammen, likevel svirrer det fortsatt rykter om brudd og utroskap rundt paret.

– Det er jo ikke så rart. Når vi er på byen sammen, så er vi ikke sammen med hverandre. Jeg kan sitte og snakke med noen venninner av henne, og hun med noen kompiser av meg. Så plutselig står hun og kliner med ei venninne, og da begynner jo folk å lure da, sier Sæterstøl, spøkefullt.

Lunde er litt mer alvorlig, når hun svarer på spørsmål om ryktene.

– Jeg tror nesten at det er litt sånn at folk håper at vi skal gjøre det slutt, og sitter litt og venter på at de kan ta oss på noe, sier hun.

Tidligere har hun sagt til TV2 at ryktene ofte oppstår når paret reiser fra hverandre.

Bor hver for seg

Kjæresteparet har ikke tatt steget med å bli samboere enda, og foreløpig eier Martine en leilighet i Oslo, mens Aleksander eier en leilighet i Bergen.

– Jeg kjøpte leilighet i Bergen for noen år siden, men nå har jeg vært mer i Oslo, forteller Sæterstøl.

Videre gir de uttrykk for at de så å si bor sammen, selv om det ikke er på papiret.

Sæterstøl har ikke flyttet alle tingene sine til leiligheten hennes enda, men et eget gamingrom, det har han fått.

Blir satt ut av spørsmål

Sæterstøl er ikke den beste på å gi komplimenter til kjæresten sin, men ifølge Lunde er han kjempeflink når det bare er de to sammen.

– Det er bare det at når jeg har kamera foran meg, så skal jeg tøffe meg og tulle litt, innrømmer Sæterstøl.

Når programleder Niklas Baarli, spør om han kan gi et kompliment til kjæresten sin, blir han flau og rødmer.

– Nå!? Fin bukse, svarer han.

Dette falt han for

Lunde forteller om flere episoder der Sæterstøl ikke har vært den beste til å gi komplimenter.

– Vi skulle spille inn en YouTube-video sammen. Han skulle komme med ett kompliment til meg. Det han klarte å komme med da var: «Myk hud». Av alle ting i hele verden, sier Lunde, opprørt.

– Det var faktisk noe av det første jeg falt for, den myke huden, forteller Sæterstøl.