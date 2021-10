Jubeldag på Nesna

I over to år har folkeaksjonen på Helgeland kjempet for at hjørnesteinsbedriften måtte bestå. I dag fikk de gladmeldingen fra Senterpartiet og Arbeiderparti.

Flaggene på Nesna på Helgeland i Nordland går rett til topps.

Bunadene, som har vært selve symbolet på distriktsopprør er på igjen, men denne gangen er man pyntet til fest.

– I dag har selv Lilian i aksjonsgruppen vår tatt på seg sølvet og da er det fest, sier Jenny Myklebust, leder i folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland.

De har nå kjempet for å bevare den over 100 år gamle lærerutdanningen på Nesna i over to år nå etter at Nord Universitet foreslo at Høgskolen skulle legges ned fra 2022.

LYKKELIG: – Det har gått hardt utover bunaden, sier Jenny Myklebust, leder for folkeaksjonen høyere utdanning på Helgeland. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Det har blitt mange runder og aksjoner i sammen bunad. Så mange ganger at den begynner å bli slitt.

Det har gått hardt utover bunad og nesnalabber det siste årene, sier Myklebust med et stort smil om munnen.

En gedigen dag for Nesna

Inne på Campus på Nesna henger protestplakater og bannere som viser den kampen man har drevet. De blir hengende til tross for dem gedigne seieren i dag.

– Dette er en viktig del av historien og det handler om de tilsatte her på Campus som får en jobb å gå til og vi har berget et helt fagmiljø på lærerutdanningen og det er viktig. Ikke minst, det handler om studentene som får lov til å gå her, sier Myklebust.

Aksjonsgruppen har reist rundt til alle 18 kommunene på Helgeland for å fronte sin sak. Det har vært på stortinget og mange andre plasser for å kjempe sin sak.

– Dette betyr alt, sier ordføreren. Se intervjuet fra Campus på Nesna onsdag ettermiddag:

– Jeg vi gratulere alle ordførere med dagen i dag for dette er en Høgskole for hele Helgeland og Nordland. Det betyr veldig masse for distrikts Norge, sier Myklebust.

Også lokalbefolkningen er i ekstase.

Inne på den lokale butikken er det satt pyntet med flagg.

FLAGGDAG: – Det er klart flagget må opp, sier Finn Olav Konow, Rektor, KVN Videregående skolen, Nesna Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

– Det er gleder og det er viktig for hele kommunen, sier Svanhild Oversand.

– Gratulerer med dagen?

– Tusen takk! Dette er kjempegreier. Dette viser at når man sloss for sin rett, så får man det til. Jeg vil berømme folkeaksjonen som har stått på utrettelig i to- og et halvt år. Dette er en hjørnesteinsbedrift og det har vært utenkelig at den skulle forsvinne. For oss betyr dette mye, sier Stig Naustvold.

Han er glad for at Senterpartiet, som allerede i kommunevalget i 2019 sa at Nesna skulle bestå bare de kom til makten, holder ord.

– Han har gjort en kjempejobb her og det er velgerne som har stemt den inn. Dette viser at det er troverdighet til politikerne, sier Naustvold.

Ved årets Stortingsvalg fikk Senterpartiet en oppslutning på hele 36,8 prosent på Nesna noe som forteller at innbyggerne har satt sin lit til Sp.

Surrealistisk telefon

Den lokale lederen i Senterpartiet på Nesna, Kurt Are Einmo, var på butikken for å handle da det kom en hyggelig telefon fra selveste Trygve Slagsvold Vedum tirsdag kveld.

SURREALISTISK: Trygve ringte med den gode nyhetene mens jeg var i butikken, sier Kurt Are Einmo, leder i Nesna Sp. Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

– Jeg fikk vite det klokken halv sju i går, og da ringte Trygve og fortalte at dere får igjennom alt dere ønsker.

– Hvordan var den samtalen?

– Det var surrealistisk. Jeg skjønte ikke helt at det var han som ringte der jeg stod og pakket varer. Det var en hyggelig beskjed om at vi får alt det vi har kjempet for, sier Einmo.

– Hvor viktig er dette for Nesna?

– Det betyr alt. Vi har kjempet for dette i flere år. Vi har sett at Nord Universitet har drevet en aktiv nedleggelse av Nesna siden 2016 og vi ser nå at den kampen vi har kjempet har virket. Vi har fått politisk innflytelse og jeg blir helt målløs, sier Einmo,

I mer enn 100 år har lærerutdanningen på Nesna utdannet folk. For noen år siden var det over 1300 elever ved skolen og over 100 lærere.

Etter at Nord Universitet foreslå å legge ned studietilbudene, har elevtallene sunket til 200 og det er "bare" 68 ansatte igjen.

Når det nå skal satses på Nesna igjen begynner også jobben med å etablere studietilbudene for fullt igjen.

Nå begynner jobben

– Vi er nødt til å bygge opp igjen, så nå rekrutterer vi. Er det noen som har lyst til å søke jobb på Nesna er dere hjertelig velkomne. Her står vi for noe viktig faglig, så løp og søk, sier Jenny Myklebust, leder for folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland.

Nå må det et flertatt til på Stortinget får Nesna er berget, men det er folkeaksjonen trygg på at de får.

– Vi må få på plass en ledelsen her på skolen som kan starte arbeidet for vi såt her klar med opprettet ermer og er klare til å begynne arbeidet, sier Myklebust.