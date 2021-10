Nærmer seg Agüero-debut – TV 2s ekspert tviler på formen

Etter ti uker ute med skade spilte den argentinske spissen sine første minutter for Barcelona i en treningskamp onsdag. Søndag går det mot at han får sin offisielle debut mot Valencia.

Se Barcelona - Valencia søndag fra 20.30 på TV 2 Sport Premium og TV 2 Play.

Ifølge Diario Sport startet Agüero i treningskampen mot nivå 3-laget UE Cornellà onsdag formiddag. Argentineren skal ha fått 30 minutter og noterte seg for én scoring.

Se scoringen øverst

Barcelona har også publisert et bilde av argentineren i aksjon i kampen på sin twitter-konto:

⚽ Partido de entrenamiento con la UE Cornellà en el Camp Tito Vilanova



💪 Se han incorporado los internacionales Sergio, Sergi Roberto, Eric Garcia y Gavi



🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/vdo4eDVNAl — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 13, 2021

Torsdag er det ti uker siden Agüero pådro seg en skade i høyre legg, som har holdt ham ute av spill etter overgangen til Barcelona i sommer.

Allerede i begynnelsen av oktober rapporterte en rekke spanske medier at det gikk mot et comeback for argentineren i første kamp etter landslagsoppholdet. Denne uken har 33-åringen trent med spillergruppen og det meldes om at han han vil være disponibel til kamptroppen denne helgen.

– Det er en forventning i klubben at han får minutter mot Valencia, skriver Diario AS.

– Spørsmålet er hvor langt unna han er fra å finne tilbake til sin beste form, skriver Sport om argentineren som ikke har spilt 90 minutter på over fem måneder.

Ser mulig problem

TV 2s La Liga-ekspert Guillem Balagué frykter at de høye forventningene til argentineren kan bli et problem.

– Allerede i fjor var han i en andreposisjon i Manchester City. Jeg tror skader kommer til å prege resten av karrieren hans. Det kommer til å ta tid før han klarer å jobbe seg tilbake til sitt gamle nivå. Akkurat nå er han ikke i den formen at han vil være stabil i prestasjonene, sier Balagué.

Uansett hvilken form Agüero befinner seg i, vil han være et kjærkomment tilskudd til kamptroppen for Ronald Koeman som har måttet slite med en tynn angrepsrekke i Barcelona denne høsten.

Også skadeforfulgte Ousmane Dembélé har trent med spillergruppen denne uken, men franskmannen skal være litt lenger unna å bli spilleklar enn Agüero.

Danske Martin Braithwaite har gått gjennom en kneoperasjon og spissen er ikke forventet klar for spill på en god stund.

– Laget mangler den egenskapen som gjør halvsjanser om til sjanser. Det får man med Agüero, sier Balagué.

– Du ser det med Luis Suarez; du må ikke alltid være på ditt skarpeste for å klare å score mål. Jeg er sikker på at Agüero vil tilføre den egenskapen til laget.

