Frykter at de mister suksesstreneren

Italienske Patrick Oberegger har gitt de norske skiskytterjentene et voldsomt løft siden han ble ansatt som ny trener i 2018.

Sist vinter var Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland nummer én og to i verdenscupen sammenlagt, mens Ingrid Landmark Tandrevold tok sin første verdenscupseier og samtidig hentet to individuelle medaljer under VM i Pokljuka.

Men nå frykter utøverne at Oberegger forsvinner når kontrakten hans går ut etter kommende sesong.

POPULÆR: Tiril Eckhoff gir Patrick Oberegger mye av æren for suksessen hun har opplevd de siste par sesongene. Foto: Berit Roald

– Patrick er en nydelig mann, og selvfølgelig vil jeg at han skal fortsette og at han får det akkurat som han vil. Jeg håper og krysser fingrene for at han vil fortsette og er motivert, sier Tiril Eckhoff.

– For meg er det ekstremt viktig at både Patrick og Sverre (Huber Kaas, trenermakker) blir med videre. Jeg trives veldig godt med dem som trenere, og den arbeidsmoralen de har. Samtidig skjønner jeg Patrick. Han bor i en ettroms kjellerhybel i Holmenkollen. Det er et ganske spesielt liv, når du samtidig har den kåken i Anterselva, sier Ingrid Landmark Tandrevold.

Kjæresten langt unna

Samtidig har Oberegger kjæresten Jori Mørkve, som både bor og jobber på Voss. 43-åringen ønsker ikke å kommentere egen trenerframtid overfor TV 2, men det gjør gjerne utøverne hans.

Og de er tydelige på at noe må gjøres både med bofasiliteter og økonomi dersom det skal være håp om at suksesstreneren forlenger kontrakten.

– Vi driver med lobbyvirksomhet innad i forbundet, sier Eckhoff.

– Vi må levere til sponsorene, så de leverer midler til forbundet slik at Patrick kan gå opp i lønn, sier Tandrevold.

– Jeg tror ikke Jori er interessert i å flytte inn i den hybelen. De må få en finere kåk. De må rett og slett bo et annet sted, sier Eckhoff.

Stusselig hybel

Samtidig greier de ikke holde latteren tilbake når de beskriver hvordan Oberegger har bodd de 3,5 årene han har hatt basen i Holmenkollen, med tilnærmet daglig tilstedeværelse på jentenes treninger.

– Den hybelen er så stusselig, dere burde stikke og se den, liksom. Han har riktignok støv på hjernen, så det er ganske rent og pent der. Men hvis dere hadde sett boligen hans i Anterselva til sammenligning ville dere blitt sjokkert, sier Eckhoff.

– Det er ett vindu som er omtrent sånn her stort, fortsetter Tandrevold og tegner opp en liten firkant med hendene.

– Og så er det noen store edderkopper der, de har han snakket om, sier Eckhoff, før hun avbrytes av Tandrevold igjen:

– Kjellerhybelen ligger veldig fint til da, oppi Holmenkollen. De som bor over ham har kjempeutsikt! Men Patrick ser den ikke. Når vi kommer innom der i en eller annen forbindelse kjenner jeg på litt dårlig samvittighet.

HAR ALDRI SETT MAKEN: Ingrid Landmark Tandrevold sier hun aldri har opplevd en så oppofrende og dedikert trener som Oberegger. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Skulle du kjøpt leilighet til Patrick, liksom? spør Eckhoff.

– He-he, jeg får dårlig samvittighet for alt han ofrer for oss. Det er en arbeidsmoral, en positivitet og et pågangsmot som jeg har aldri har sett maken til. Og jeg har hatt mange flinke trenere opp gjennom årene. Men det å stille opp så mye som han gjør, med like mye giv hver gang, smitter over på oss også. Det at han er med hele veien gir en trygghet. Du har en som har stått der på gode og dårlige dager, beskriver Tandrevold.

Vil ha avklaring før nyttår

Landslagssjef Per Arne Botnan bekrefter at de ønsker å fortsette med det samme trenerteamet både på herre-og kvinnesiden i en ny fireårsperiode, inn mot OL i Anterselva i 2026.

Han svarer slik på spørsmål om forbundets evne til å være fleksible med tanke på Obereggers mulighet til å kombinere trenerliv med familieliv.

– Ja, det må vi være i alt vi gjør. Det har vi gjort tidligere og det må vi se på nå også, hva som skal til for at de vi ønsker skal være med videre. De må gjøre sine vurderinger, og så får vi ta diskusjonen på om det er noe som mangler og hva vi eventuelt kan gjøre med det.

Botnan opplyser at forbundet ønsker en avklaring på trenerframtida til alle elitetrenerne innen nyttår.

Både Obereggers trenermakker Sverre Huber Kaas, og herretrenerne Egil Kristiansen og Siegfried Mazet, er tydelige på at de er motiverte til å fortsette.

– Jeg er veldig motivert for å gå videre med Norges Skiskytterforbund, sier Mazet.

– Jeg synes det er veldig moro å jobbe med denne gjengen, og vi har signalisert at vi stiller oss til disposisjon hvis det er ønske om det, sier Egil Kristiansen.

– Forventer dere et lønnshopp med tanke på de gode resultatene de siste årene?

– Jeg tipper vi kan bli enige om den delen hvis det står på det, sier Kristiansen.

Så gjenstår det å se om forbundet og Oberegger klarer å komme til enighet.

– Jeg hadde begynt å grine

Tiril Eckhoff, som vant 13 renn i verdenscupen og VM sist sesong, hevder hun er mer avhengig av italieneren enn noen gang før.

– Så du er ikke blitt mer selvgående de siste par årene?

– Absolutt ikke. Før Patrick kom inn var jeg mye mer selvgående, etter at han kom inn er jeg blitt mer og mer avhengig av ham. Det blir spennende å se hva han finner på.

AVHENGIG AV TRENEREN: Tiril Eckhoff hevder hun har et avhengighetsforhold til trener Patrick Oberegger. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Hvor stor del av æren gir du Oberegger for suksessen din?

– Kanskje 60 prosent til meg og 40 til Patrick? Ha-ha, svarer Eckhoff.

Både hun og Tandrevold svarer «ja» på spørsmål om de er redde for å miste ham etter sesongen.

– Ja, vi er det. Det ville vært trist, sier Tandrevold.

– Jeg hadde begynt å grine, sier Eckhoff.

Før latteren bryter ut når Tandrevold påpeker at venninnen tross alt gråter for det meste.

– Shit, hvis du hadde begynt å grine, da er det alvor, sier hun og gapskratter.

Nå fleiper jentene med å sabotere OL-stafetten i Beijing til vinteren for å få Oberegger til å bli værende.

– Det han har sagt er at hvis vi tar OL-gull i stafett, så har han oppnådd alt han vil. Så det får vi prøve å unngå da, sier Tandrevold og ler.