Erik (54) ble oppdaget ved en tilfeldighet – så skapte han en av LEGOs største suksesser

LEGO-designer Erik Legernes er utnevnt som dommer og brikkemester for programmet LEGO Masters. Fredag kveld har den internasjonale suksessen premiere i Norge.

I LEGO Masters skal åtte deltakerpar kjempe om seieren, og dermed bli Norges aller første «LEGO Masters», gjennom en rekke utfordrende og spennende oppgaver. Legernes tror underholdningsprogrammet kan være moro for de fleste.

– Nesten alle nordmenn har et forhold til LEGO. De fleste har vært borti det i barndommen, sier Legernes, som gleder seg til premieren.

– Alle kjenner vel også igjen klikkelyden. Den er deilig og avslappende, sier han og demonstrer lyden man hører når man fester to legoklosser sammen.

Plastklossene som kan monteres sammen i uendelige med kombinasjoner, ble skapt for snart 100 år siden. Det er et leketøy for de fleste, men for Legernes har det blitt jobben hans.

LEGO Masters: Erik Legernes sammen med programleder Erik Solbakken. Foto: Espen Solli

Alt skjedde ved en tilfeldighet

Som barn flest, var Legernes opptatt av LEGO, men det var ved en tilfeldighet i voksen alder at han fikk jobben hos leketøysgiganten.

54-åringen utdannet seg først til å bli tømrer, men fant raskt ut at det ikke var et yrke han ville fortsette i.

– Jeg ønsket å komme inn på kunst- og håndverksskolen for å studere design, men siden det var høye krav til opptaksprøvene, brukte jeg litt tid på å komme inn.

Legernes forteller at han i mellomtiden begynte å jobbe ved en skolefritidsordning (SFO), hvor han fikk utfordret kreativiteten sin noe voldsomt.

– På SFO lagde jeg mye leker med og for barn, alt fra seilbåter til kulespill – båtene kunne være så store som barna. Det var der jeg innså hvor gøy det var å lage leker.

«Lekte» seg gjennom studiet

Etter hvert kom han inn på møbel- og interiørlinjen ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, og interessen for barneleker ble bare større. Alle oppgavene han fikk utdelt på skolen, ble til leketøy.

– Da vi for eksempel skulle lage et produkt til eldre folk, der medstudentene mine lagde stokker og høreapparat, så lagde jeg en barnelek som jeg kalte for «radioplay» – en barnelek som besteforeldre kunne leke med barnabarna sine.

Da tiden var inne for å søke seg inn på en mastergrad, søkte Legernes seg inn på den prestisjetunge skolen, Fashion Institute of Technology på Manhattan i USA. Her hadde de en linje som spesialiserte seg på barneleker.

– En dag kom LEGO på besøk for å se hva vi hadde laget av leker på skolen, og jeg ble invitert til Billund i Danmark på Workshop.

Der ble han værende. Nå har han jobbet i LEGO i hele 21 år.

– Jeg har aldri hatt en dårlig dag på jobben, konstaterer Legernes.

Skapte LEGO-suksess

Til daglig jobber Legernes med design og utvikling av produkter, og har blant annet vært med å lage det historiske LEGO-universet Ninjago. En legoserie som handler om ninjaer som kjemper mot onde krefter, og som har blitt en megahit blant barn.

– Vi var et team på fem stykker. Vi var to designere, og jeg var en av dem, sier han stolt.

Fra idéfasen til det ferdig resultatet snakket de med hundrevis av barn, og gikk grundig gjennom hva slags univers barn liker å leke i.

– Vi testet først ut rundt 25 lekeunivers. Vi var innom alt fra ninjaer til dinosaurer og roboter. Men det var elementene rundt ninjane barna synes var mest gøy, så tilslutt landet vi på universet kalt «Ninjago».

Internasjonalt konsept

Det finnes mange LEGO-univers, og mange ulike måter å bygge på forteller Legernes. Noen liker å følge veiledninger, mens andre bruker kreativiteten.

– Andre igjen vil bygge sin egen autograf inn i bygget. Utfordre seg selv ved å bygge ting som aldri har blitt sett før, og det er dette vi får se mye av i LEGO Masters, sier Legernes.

I dag finnes det fornøyelsesparker, filmer og nå underholdningsprogram om og med LEGO. TV-programmet hadde premiere i USA i begynnelsen av 2020, og har siden blitt til et eget TV-konsept i en rekke land.

– Underholdning er et veldig spennende område for LEGO å gjøre mer i. Jeg synes også det er en morsom bransje å gå inn i, sier Legernes.

Dommeren er glad for at programmet også lages i Norge, og takket raskt «ja» til jobben.

– Veldig imponert

Deltakerne seerne skal bli bedre kjent med er alle LEGO-talenter, men har forskjellig bakgrunn og alder.

– Det er så mye bra at man blir veldig imponert. Når man står på avstand, så tenker man noen ganger «er det ekte eller er ikke?», så må man gå nærmere modulen for å se at det faktisk er laget av LEGO.

Det er dog én ting Legernes har merket seg hver gang han har sett de andre LEGO Masters-utgavene, som nok ikke taler til hans fordel.

– Jeg har ikke sett noen LEGO Master-program der jeg har likt dommere. Det er som i sport, hvor man fort sier: «Ut med dommer'n, inn med kua». Noen ganger føler jeg at jeg stoppet en drøm hos de som hadde lyst til å gå enda lenger, forklarer han.

Og skulle noen seere lure på om Legernes tar lett på det valget, er svaret klinkende klart.

– Det å stemme ut folk var noe jeg ikke likte. Men noen må ta det valget om hvem som skal gå videre hver uke, svarer han.

Se premieren av LEGO Masters fredag klokken 20.00 på TV 2 og TV 2 Play.

Se norske kjendiser utfordre hverandre i LEGO duellen på TV 2 Play.