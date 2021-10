Raymond Johansen blir ikke en del av den nye regjeringen

– Jonas og jeg snakket gjennom valgkampen at det var viktig at jeg var i Oslo. Landets hovedstad er viktig for Arbeiderpartiet, skriver Johansen i en tekstmelding til avisa.

Dermed er det klart at Oslo ikke mister sin byrådsleder med det aller første.

Johansen var statssekretær i Utenriksdepartementet i Jens Stoltenbergs første og andre regjering, og han var partisekretær i Arbeiderpartiet fra 2009 til 2015.