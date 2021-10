Mener gullfavoritten har for mange stjernespillere for sitt eget beste

Et stjernespekket Vålerenga-lag som har vinglet, gjester et gulljagende Stjernen-lag. Rollene er snudd om. En av Fredrikstad-lagets spillere mener Vålerenga har for mange stjerner for sitt eget beste.

Det rant inn med nye signeringer i Fredrikstad før sesongstart. Ny trener, flere talenter og noen profiler ble hentet.

– De har en tendens til å røre det litt til i Fredrikstad. Det er så mye nytt. Alt skal klaffe, så er spørsmålet om hvordan det vil bli håndtert om de får tyngre perioder, sa TV 2s ishockeyekspert Bjørn Erevik før sesongen, da han og ekspert Jesper Hoel plasserte Stjernen som nummer fem i tabelltipset.

Så langt kan den nye Stjernen-treneren Anders Olsson le av det tipset. Svensken har grunn til å stå med rak rygg og hevet hode.

Fredrikstad-laget topper tabellen.

Det begynte med en gnistrende god 1. serierunde. Favoritten Vålerenga ble sendt hjem fra Fredrikstad med null poeng og hodebry.

En drøy måned senere må Stjernen finne seg i å ha favorittstempelet før torsdagens møte med Vålerenga.

Ble provosert

Ole Einar Engeland Andersen var blant spillerne som ble hentet til Fredrikstad før sesongen.

– Trodde du at dere skulle toppe tabellen etter ti serierunder?

– Da jeg kom hit trodde jeg ikke det. Etter å ha vært her litt begynte jeg å tro det kunne skje. Jeg ble provosert av eksperter som plasserte oss på 5. plass og 7. plass i deres tabelltips, svarer han.

Engeland Andersen skryter av jobben som er gjort i klubben for å skape et godt miljø. Den tidligere Storhamar-spilleren beskriver gruppa som en veldig bra gjeng som har det utrolig gøy sammen.

– For mange stjerner

Stjernen-spilleren har vokst opp på Hamar, hvor rivaliseringen mellom Storhamar og Vålerenga er stor. 22-åringen innrømmer at det betyr noe ekstra å slå Oslo-laget.

– Vålerenga-kampene var alltid de største kampene da jeg var barn. Det var ikke alltid så gøy som liten gutt å møte de store bjørnene fra Oslo. Som seniorspiller har det fortsatt å være viktige kamper, sier han.

– Hvorfor tror du det har blitt slik at de nå er der på tabellen som dere ble plassert i tabelltipsene før sesongen?

– Vålerenga har mye mer å gå på. For deres del frykter jeg at de har for mange stjerner til at laget kan fungere optimalt sammen, og hver spiller kan finne sin plass i laget. Men det blir nok bedre over tid, og de kommer nok sterkere utover, svarer han.

– Slår dere Vålerenga torsdag?

– Vi slår Vålerenga, svarer Engeland Andersen uten å tvile.

VAR GULLFAVORITT: Kenneth Larsen sitt Vålerenga-lag har ikke prestert som det var forventet før sesongen. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Uenig

Vålerenga-trener Kenneth Larsen skryter av Stjernen-laget, men er ikke enig med Engeland Andersen i at eget lag har for mange stjerner til å få det til å fungere.

– Jeg ser ikke helt den. Det er mulig han har rett, men jeg ser ikke sånn på det. Vi har mange gode spillere, men det er ikke det at vi har for mange stjerner det har stått på, sier han.

Larsen hadde forventet at eget lag skulle score flere mål.

– Oppsummert har starten vært litt som forventet. Det har vært jevnt i alle kampene. Vi har stort vunnet med ett mål eller tapt med ett mål, sier han.

Vålerenga-treneren forventer at de møter et lag med mye selvtillit. Larsen mener Stjernen-laget er godt, har mange gode spillere, og treneren tror de vil kjempe helt i toppen hele veien.

– Hva vil det bety å slå Stjernen torsdag?

– Det er viktig. Slår man Stjernen på bortebane er du i rute. De har vært gode hele sesongen, og er en hard nøtt å knekke, svarer Larsen.

Stjernen-Vålerenga kan du se på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play fra 18.55 torsdag.