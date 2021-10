Hevder Lewandowski er frustrert – slik svarer han på Haaland-ryktene

I august innrømmet Bayern Münchens sportsdirektør Hasan Salihamidzic overfor den tyske tv-kanalen Sport 1 at klubben fulgte med på Erling Braut Haalands situasjon hos rivalen Borussia Dortmund.

– Vi følger selvfølgelig med. Ellers ville vi vært komplette amatører.

Onsdag har Bild en fyldig pluss-sak hvor de hevder at nettopp disse kommentarene skal ha vært tunge å svelge for klubbens stjernespiss Robert Lewandowski.

Avisen skriver at polakken skal ha blitt mer og mer frustrert den siste tiden – og at det skal ha toppet seg etter oppgjøret mot Greuter Fürth like før landslagspausen, hvor storscoreren for en gangs skyld ikke kom på scoringslisten.

Trener Julian Nagelsmann skal ha måttet trøste sin største stjerne etter kampslutt, og lagkamerater skal ha reagert på hans dårlige humør før avreise til Polen.

I et intervju med Marca, publisert denne uken, ble Lewandowski selv spurt om Haaland-ryktene, og hvorvidt de to kunne spille sammen på topp.

– Vi er forskjellige spillere. Han er en strålende, ung spiller, med en stor fremtid. Han elsker å kontre og har en sterk venstrefot med mye kraft. Jeg er en annen spisstype.

– Spille sammen? Jeg vil ikke være den som sier at vi ikke kan spille sammen.

Polakkens kontrakt med Bayern München går ut i 2023, men nå spekuleres det i om han kan forlate klubben til sommeren. Selv vil ikke Lewandowski tenke så langt ennå.

– Jeg tenker ikke på det, vi har nettopp startet sesongen. Vi har bare spilt i to måneder. Jeg har en toårskontrakt.

Erling Braut Haaland måtte som kjent stå over Norges landskamper med en skade. Jærbuen har trent alternativt i Marbella den siste uken, men er nå tilbake i Dortmund.

Ifølge Bild skal Haaland ha bestått den første testen, og klubben er optimistiske med tanke på at han kan bli klar til lørdagens oppgjør mot Mainz i Bundesliga.