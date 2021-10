– Det handler om å ødelegge meg som menneske

I ettermiddag står han side om side med skipresident Erik Røste for å kaste glans over åpningen av Fageråsen hoppanlegg i Mo i Rana.

I morgen ettermiddag får Bråthen høyst sannsynlig beskjed fra Røste og resten av ledelsen at de ønsker å gi ham sparken i det planlagte drøftelsesmøtet.

For hoppsjefen er mentalt forberedt på at oppsigelsen kommer allerede torsdag.

– Jeg har googlet hva et drøftelsesmøte er. Og da vet jeg at det handler om arbeidsforholdet mitt, og hva som eventuelt skjer med det framover.

– Tror du at du får sparken?

– Jeg velger å ta det som det kommer, så får jeg eventuelt forholde meg til det når det foreligger, sier Bråthen.

– Ekstremt ubehagelig

Kort tid etter at TV 2 først avslørte at Bråthen var uønsket som hoppsjef, intensiverte Skiforbundet jobben med å forberede en mulig oppsigelse av Bråthen.

I starten av denne prosessen ble det laget et notat som i utgansgpunktet var ment som et internt dokument for Skiforbundets ledelse og advokater.

Bråthen og hans advokater fikk innsyn i dette dokumentet. Men etter at innholdet ble lekket til VG, har deler innholdet i oppsigelsessaken allerede blitt et offentlig anliggende.

Det opprører Bråthen som står hardnakket på at det ikke er han eller hans støttespillere som står bak lekkasjen til media.

– Jeg synes det er ekstremt ubehagelig. Først og fremst at Skiforbundet har valgte å lage et slikt dokument som utelukkende handler om å ødelegge meg som ansatt og menneske. At det i tillegg er på avveie, det synes jeg er ekstremt vanskelig, sier Bråthen.

I dokumentet kommer det fram påstander om at Bråthen angivelig har kalt generalsekretær Ingvild Bretten Berg for «ei fitte». Dessuten påstås det at han skal ha omtalt medlemmer i Hoppkomiteen for «nyttige idioter».

– Hvis du skulle ha brukt det berømmelige F-ordet. Hvorfor kommer det opp akkurat nå?

– For det første så har jeg ikke brukt det f-ordet. Hvorfor det kommer opp nå må andre svare for. Det har aldri vært tatt opp direkte med meg i den såkalte personalsaken som starta 3.september 2020, sier Bråthen.

– Ikke en eneste gang har dette vært tatt opp med meg. Det står i et dokument som ble tilgjengelig for meg. Jeg ble helt satt ut, og nesten i sjokktilstand da jeg fikk se det.

Det er Skiforbundets kommunikasjonssjef Espen Graff som i rapporten er kilden til påstanden om at Bråthen skal ha kalte generalsekretæren for «ei fitte».

TV 2 vet at denne angivelige ordbruken i lang tid har vært en stor snakkis internt i Skiforbundet, og i hoppmiljøet.

Bråthen er kategorisk på at han aldri har sagt dette til sin kollega.

– At folk jeg har opplevd som gode kollegaer kommer ned slike påstander skuffer meg. Hvis man skulle hatt et bevisstløst øyeblikk, mista det totalt, og sagt et eller annet, at ikke korreksjonen kommer der og da eller i nær ettertid får stå for vedkommendes regning.

Men foreløpig velger Espen Graff å være taus om påstandene han har kommet med.

– Jeg viser til det oppsatte drøftingsmøtet mellom partene, og ønsker ikke å si noe før det, sier Graff til TV 2.

Kommer mer

Men de lekkede dokumentene i VG er bare en forsmak på hva Bråthen møter. TV 2 vet at Skiforbundet har utarbeidet en langt mer omfattende rapport rundt det de mener er problemer rundt hans person. Disse vil først bli fremlagt på drøftelsesmøte torsdag.

Bråthen selv er forberedt på at det kommer en stor «drittpakke» på ham.

– Det er ingenting som tyder på noe annet enn det. Om man samler sammen ting opp mot det møtet, eller til bruk andre steder, vet ikke jeg. Når man har et så stort dokument som utelukkende handler om hvordan de kan si meg opp. Så er det ingen tvil om hva hensikten med dokumentet er. Det trenger man ikke spekulere i. Det står på forsida det, sier han.

Familien har lidd mest

Hoppsjefen planlegger å ha kona med seg på drøftelsesmøtet torsdag. Saken som har herjet i media siden 17. august har satt dype spor i familien.

Og det er her Bråthen er aller mest kritisk til håndteringen fra Skiforbundet.

I flere pressemeldinger og uttalelser har Bråthen blitt omtalt som en person med «en konfronterende og uakseptabel kommunikasjonsform og adferd som har skapt uro, utrygghet og en uholdbar situasjon»

Dette mener han har skapt en uholdbar situasjon for hans familie. Fordi det er en beskrivelse av hans personlighet som han føler ikke stemmer med virkeligheten.

– Familien har alltid vært villige til å ofre ferier og andre ting for at jeg har kunnet gjøre den jobben jeg er så glad i. Så jeg synes dette er ekstremt vondt på vegne av dem, sier han.

– Og igjen. Jeg kan ikke skjønne hva de har gjort, eller jeg har gjort for å fortjene denne behandlingen. Det er vanskelig å forstå at det offeret de har lagt ned ikke blir behandlet med større verdighet.

– Ikke feilfri

Samtidig tar Bråthen selvkritikk på at han har havnet i denne situasjonen. han innser at han både kunne ha sagt, og gjort ting annerledes i enkelte situasjoner.

– At det kan være ting som burde vært sagt og gjort på en annen måte er mulig. Jeg er på ingen måte feilfri. Men jeg kan ikke komme på noen stor hendelse der jeg kan si at ting burde vært gjort annerledes. Ikke umiddelbart. Motivet mitt har uansett alltid vært å gjøre ting til det beste for hoppsporten og utøverne jeg jobber for.

– Har dette blitt et så høyt spill at man til slutt sitter igjen med bare tapere?

– Jeg klarer ikke se noen vinnere i saken. Men for meg er ikke dette et spill. Det er en kamp for en idrett jeg har utrolig kjær. Jeg gjør ikke dette for min egen del. Det hadde vært veldig stusselig, sier Bråthen.