Karoline klaget på telefonen få timer etter at hun kjøpte den – butikken mente hun var for sent ute

Lørdag 18. september kjøpte Karoline en splitter ny iPhone 12 Pro Max i Telenor-butikken på Byporten i Oslo. Da hun tok telefonen i bruk, merket hun raskt at ikke alt var som det skulle.

– Jeg la merke til at lydløsknappen ikke fungerte. Jeg tenkte at den kanskje kom til å fungere etter hvert, men det gjorde den ikke. Det var også tre grønne prikker på kameraet, forteller hun.

Hun hadde kjøpt telefonen like før stengetid, og kunne derfor ikke dra tilbake for å si ifra. I stedet sendte hun en mail til butikken natt til søndag, der hun forklarte problemet og la ved et bilde der de grønne prikkene er synlige.

– Jeg fikk ikke noe svar, så etter jobb på mandag dro jeg dit. Da var klokken mellom ett og to, og det viste seg at butikksjefen var der. Han fortalte at det var for sent for meg å klage på varen, og mente jeg måtte ha klaget samme dagen, noe som var umulig siden jeg kjøpte telefonen en halvtime før stengetid.

Fikk ikke heve kjøpet

Karoline mente feilene var bevis på at hun hadde fått en mangelfull vare, og viste til forbrukerkjøpsloven da hun forsøkte å heve kjøpet. Det ville ikke butikksjefen gå med på.

– Det endte med at jeg måtte levere inn en splitter ny telefon til reparasjon. Jeg ble stående der i to timer for å overføre alt til en lånetelefon, sier Karoline.

I etterkant hadde hun kommunikasjon med butikken på e-post, der hun fortsatte å vise til forbrukerkjøpsloven. Disse e-postene måtte hun purre på, før hun fikk samme svar som tidligere.

– De sa bare at saken var avsluttet fra deres side. Jeg ringte flere numre i Telenor, men kom bare til samme sted. Der fikk jeg beskjed om at jeg kunne prøve meg i nettbutikken. Nettbutikken mente jeg hadde en god sak, men sa at jeg måtte gå gjennom butikken. Der kom jeg fremdeles ikke noen vei.

– Jeg ringte også til banken for å prøve å heve kjøpet der, men det gikk ikke. Hun i banken ba meg om å ikke gi meg, siden hun mente at jeg hadde retten på min side, fortsetter hun.

Fikk «ny» telefon

Etter en stund fikk Karoline likevel en melding om at hun kunne komme og hente en ny telefon. Verkstedet hadde ikke klart å reparere feilene.

– Da tenkte jeg at de endelig hadde hørt på meg. Jeg fikk med meg at han i butikken sa noe om Swap, men ikke helt hva. Jeg hadde med meg samboeren min, som har solgt mobiler før. Han stusset over at det stod swapenhet på kvitteringen. Da gikk jeg tilbake til butikken, for det var jo en helt ny mobil jeg hadde kjøpt, og den jeg fikk var en brukt mobil.

– Da sa de bare at det var slik de gjorde det. Siden jeg har et håp om å få en ny mobil har jeg ikke åpnet eller brukt swapenheten, men bare beholdt lånetelefonen.

Løser seg når TV 2 hjelper deg blandes inn

Oppgitt og frustrert over behandlingen fra Telenor-butikken tar Karoline kontakt med TV 2 hjelper deg.

– Jeg er rådløs. Jeg har prøvd alt i min makt for å få butikken til å skjønne at dette ikke er holdbart, sier hun.

Når TV 2 hjelper deg kontakter Telenor-butikken, løser saken seg raskt.

– Dette var en lei sak, og vi forstår at kunden ble frustrert. Her var det uheldige omstendigheter som gjorde at ikke kunden fikk den oppfølgingen hun burde ha hatt. Derfor har vi tilbudt kunden en ny mobiltelefon. Samtidig beklager vi det som skjedde. Vi kjenner ikke til noen tilsvarende sak, og håper nå at kunden blir en fornøyd mobilbruker i fortsettelsen, skriver butikken i en e-post til TV 2 hjelper deg.

Karoline er glad for at saken endelig har løst seg. Onsdag ettermiddag var hun innom butikken, der hun fikk en splitter ny iPhone 12 Pro Max, med dobbelt så mye lagring som den hun opprinnelig hadde kjøpt.

– Tusen takk for hjelpen! Dette var et stort høydepunkt! sier hun til TV 2 hjelper deg.