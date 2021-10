Tradisjonelle fiskekaker med grønnsaker – og en burgervariant

Her serveres fiskekaker på to måter: En med karristuede rotgrønnsaker, og en der fiskekakene serveres i brioche- eller hamburgerbrød med hjemmelaget tomatsalsa og guacamole.

For glutenfritt: Egg kan sløyfes. Ønsker du melkefrie fiskekaker, velg et melkefritt produkt som for eksempel Gryr eller Farris.

Ingredienser

ca. 600 g hyse-/koljefilet, skinn- og benfri

(Fersk fremfor frossen gir beste fiskekaker. Du kan også bruke laks eller ørret.) 1 ½ ts salt

1 liten løk/sjalottløk (kan sløyfes for den som ikke tåler løk)

1 egg (kan erstattes med 2 ts ekstra potetmel blandet med ½ dl Farris, vann eller melk )

ca. 3 ½ del iskald melk eller vann/Farris

ca. 1 ½ ss potetmel

½ - ¾ ts finrevet muskatnøtt eller ev. 1 ts sennep

Fremgangsmåte

NB: Fisk, egg og melk/Farris bør være iskalde.

Skjær fiskefileten i biter og legg i en foodprocessor (med kniv) . Tilsett salt og kjør sammen på halv fart til en seig masse.

Tilsett potetmel og spe med iskald væske litt etter litt. Væskemengde kan variere avhengig av fisken.

Kjør sammen til en halvgrov fyldig masse. Revet muskatnøtt eller sennep tilsettes helt mot slutten.

FISKEKAKER ELLER FISKEBURGER? Det er opp til deg! Foto: TV 2

Form til kaker og stek gylne i smør eller margarin. Legg i et ildfast fat og etterstek om nødvendig i stekeovn ved 150 ℃ i ca. 10 minutter.

Server med kokte eller stekte poteter og karristuede grønnsaker. Eller servér fiskekakene på grove skiver av surdeig (gjerne ristet/stekt i panne) eller i grove hamburgerbrød.





Karristuede rotgrønnsaker

2-3 skiver kålrot

1 stor gulrot

1 persillerot eller 1-2 skiver sellerirot

Karrisaus:

1 ½ ss smør

1 ts karri

1 ½ ss hvetemel (for glutenfri, jevn sausen med maisennamel rørt ut i litt vann/melk)

ca. 3 dl melk blandet med ca 1 ½ dl kokevann fra grønnsakene

finhakket gressløk eller vårløk





Rens og del grønnsaker i terninger og kok møre i lettsaltet vann.

Smelt smør i en kasserolle. tilsett karri og la det surre uten å bli brent i ca. ett minutt. Tilsett hvetemel, rør sammen og spe med melk og kokevann fra grønnsakene til en glatt, fyldig saus.

Smak til med salt og pepper og vend inn godt avrente grønnsaker og finhakket gressløk.

Eller server fiskekakene i en hamburger / brioche brød eller på en grov skive, med guacamole og tomatsalsa.

Tomatsalsa

8-10 cherrytomater eller 2-3 modne klasetomater

1 fedd hvitløk

ev. 1/2 finhakket frisk rød chili

1-2 ss chilisaus

1 ss olivenolje

salt, pepper

Finhakk tomatene, hvitløk og bland med chilisaus (ev. ketchup), smak til med salt og pepper og ev. finhakkede urter, for eksempel basilikum eller koriander.

Guacamole

Skrap ut kjøttet av to modne avocado, og press over litt sitron eller lime for å beholde fargen og for smak. Tilsett 1 krm salt, 1 fedd finhakket hvitløk, pepper, 1-2 ss olivenolje og 2 ss sweet chilisaus.