Store uenigheter i retten – i dag skal saken avsluttes

OSLO TINGRETT (TV2): Anne Rimmen og Ailo Gaup hevder svindyr villa hadde asbest. Krever erstatning på over to millioner kroner.

Saken oppdateres!

I 2018 kjøpte Anne Rimmen og Ailo Gaup en villa på Tåsen for 20 millioner kroner. Allerede under overtagelsen av boligen oppsto det problemer, ifølge kjendisparet.

I retten hevdet paret på tirsdag at villaen ikke var i nærheten av den standarden de ble forespeilet før de gjorde kjøpet.

Til god kveld Norge, forteller advokaten til paret, at Anne Rimmen og Ailo Gaup har brukt 2, 4 millioner kroner på å utbedre feil og mangler ved boligen, som de mener var strengt nødvendig.

I dag skal retten gå gjennom prosedyrer og avslutte saken.

Rettssaken ble avholdt hjemme

På onsdag foregikk rettssaken hjemme hos kjendisparet, i boligen på Tåsen. Advokaten som representerer paret fortalte at de skulle på befaring av boligen sammen med sakkyndige.

Advokaten fortalte God kveld Norge at kjendisparet ikke ønsket å ha media til stede under befaringen, men forteller dette i retten torsdag:

– Vi hadde en god gjennomgang av saken i går på eiendommen. Vi oppfattet at sakkyndig var enig i skadebildet. Uenighetene dreide seg om hva som er nødvendige utbedringer, hevder advokaten.

Gitt feil opplysninger om drenering

Videre mener han at dreneringen er et av de største forholdene i denne saken. I prospektet skal det ha stått at det var utført drenering i 2013, noe som ikke stemmer, ifølge advokaten.

– Dreneringen skulle ha holdt i minst 50 år til. Men det viste seg at det var en 80 år gammel drenering som lå der, sier advokaten.

Feilen ved dreneringen skal være en av årsakene til de store fuktproblemene som er oppdaget ved boligen. Ifølge advokaten er drenering en av de største utgiftene man kan få ved en bolig.

Videre hevder han dette er informasjon selger må ha visst om, men har unnlatt å opplyse om. Han hevder også at selger har vært i samtale med sakkyndige om nettopp dette.

Selger skal gi sin forklaring senere. Verken selger eller kjendisparet har ønsket å kommentere saken til God kveld Norge enda.

Krever over to millioner

Kjendisparet fortalte i retten at de har avdekket omfattende muggsopproblemer, fuktskader, saltskader, råteskader og funn av asbest, for å nevne noe.

Ifølge Store norske leksikon er innånding av asbeststøv helsefarlig og har vært forbudt i Norge fra 1985 på grunn av økt risiko for utvikling av kreft.

Utbedringskostnadene paret har dokumentert, skal til sammen ligge på godt over to millioner kroner. I tillegg krever de 500.000 kroner for det de mener er tapte leieinntekter.

Var på gråten

– Dersom dere hadde hatt all informasjon tilgjengelig om feil og mangler ved boligen, ville et kjøp vært aktuelt?, spurte advokaten Gaup.

– Nei, svarte Gaup.

– Hvordan har det vært å stå i denne prosessen?

– Det kan alle forestille seg, sa Gaup, som var tydelig preget av situasjonen og på gråten.

Selger er uenig

Under rettssaken fikk selger spørsmål av sin advokat om hva hen synes om å bli beskyldt for å holde tilbake informasjon om feil og mangler ved boligen.

– Det har ikke vært trivelig, og det har vært langvarig. Jeg føler man tar en full renovering av et hus, og forsøker å sende regningen, sa selger.

– Det har vært mye jobb fra Gaup og Rimmen, og det ser jeg. Men jeg har ikke holdt tilbake opplysninger, sier han videre.

Les mer her.