Knalltøft kampprogram venter: – Kan bli en velsignelse for Solskjær

Ti voldsomme kamper står for tur for Ole Gunnar Solskjær, men tidligere Manchester United-spiller Ronny Johnsen tror det kan passe gamleklubben bra.

– Manchester United har seks kamper som kan være "make or break" for Solskjær.

Det skriver lokalavisen Manchester Evening News om ukene som kommer for klubbens norske manager.

Manchester United fikk en god start på sesongen med sju poeng på de første tre kampene som ble spilt i august. Men etter høstens første landslagspause har det lugget mer for Ole Gunnar Solskjær og co.

SMELL: Manchester United gikk på et sjokktap for Aston Villa i september. Foto: Phil Noble

Etter Cristiano Ronaldos drømmedebut mot Newcastle, vant United kun to av de neste seks kampene. Det inkluderte tap for Young Boys, West Ham og Aston Villa. Det har økt presset på Solskjær.

Når klubbfotballen er tilbake denne helgen, blir det starten på et ellevilt kampprogrammet for United.

Først ut er Leicester kommende lørdag, før lag som Atalanta, Liverpool, Tottenham, Manchester City og Chelsea kommer på rekke og rad.

Et voldsomt kampprogram venter United, som tidvis har haltet i sesonginnledningen.

– De henger godt med

Man. Uniteds ti neste kamper (I Premier League og Champions League) Leicester (B), 16. oktober, PL

Atalanta (H), 20. oktober, CL

Liverpool (H), 24. oktober, PL

Tottenham (B), 30. oktober, PL

Atalanta (B), 2. november, CL

Man. City (H), 6. november, PL

Watford (B), 20. november, PL

Villarreal (B), 23. november, PL

Chelsea (B), 28. november, PL

Arsenal (H), 30. november, PL Kilde: altomfotball.no

En som vet alt om hvordan det er å være United-spiller i hektiske perioder er Ronny Johnsen. Han spilte 159 kamper for Manchester United mellom 1996 og 2002, og vant både Premier League og Champions League på drømmenes teater.

Han lar seg ikke skremme av kampene som venter.

– De har forventinger om at kampene blir tøffe, og da kan de ikke slippe opp. Ofte er det bedre, enn å ta litt lett på svakere motstand, sier den tidligere stopperkjempen.

Selv om United kun har vunnet fem av ti kamper så langt, er det bare to poeng opp til Chelsea på førsteplass i Premier League.

– De henger godt med, og følger de andre lagene i toppen. Det er mange kamper igjen. Samtidig var forventingene ekstra store etter den sommeren med Ronaldo som kom inn. Det er et forbedringspotensial, sier Johnsen.

Samtidig påpeker han at det kan være vanskeligere å slå tilbake etter tap mot et topplag.

– Om United taper kamper, så skal det rettes opp til neste kamp. De må stå frem i disse kampene som kommer. Dette forventes av en klubb som Manchester United, poengterer han.

Ole Gunnar Solskjærs navn dukker stadig opp i engelsk presse - og nå begynner diskusjonene om han er den rette mannen å øke i omfang igjen.

Ronny Johnsen tror ikke han lar seg prege.

– Dette er han vant til, og det har han ingen problem med. Alle i klubben kjenner Ole. Jeg tror ikke han føler noe press, sier Johnsen.

Ronny Johnsen og Ole Gunnar Solskjær spilte seks år sammen i Manchester United. Foto: Arnfinn Mauren

Derimot tror han at hans tidligere lagkamerat trigges av de kommende ukene.

– Det er mye enklere å motivere seg til slike kamper.

Selv er Johnsen opptatt med å trene 3. divisjonslaget Eik Tønsberg, som er i samme divisjon som byrival Flint og trener John Arne Riise. Men han følger fortsatt godt med på gamleklubben.

– Det har vært mye rart en periode, men jeg føler ting har landet seg i klubben. Det er en stund siden jeg var over sist, men jeg håper jeg får dra på kamp igjen snart, sier han.

Tror det blir avgjørende

Eivind B. Holth er journalist i Manchester Unites skandinaviske supporterklubb, og beskriver kampprogrammet som voldsomt.

– Siden terminlisten kom ut har denne perioden stått som et "NB" i margen. Det er ingen tvil om perioden inn mot jul blir veldig avgjørende, sier han.

Han tror Solskjær irriterer seg over at United ikke er i en bedre posisjon før det heftige kampprogrammet.

– Det har ikke vært elendig, men samtidig ikke så bra som Solskjær hadde trengt. Fem seire på ti kamper er ikke imponerende.

United.no-journalisten peker på at det er et lag i ubalanse, som til tross for en solid backfirer kun har holdt nullen i én kamp. Han tror det vil passe klubben å møte topplagene nå.

– Solskjær trives mer i storkampene enn mot lag der de må dominere. Jeg tror han ser på dette kampprogrammet mer som en mulighet. Det kan fort bli en velsignelse for Solskjær. Det er heftig, men jeg tror han ser optimistisk på det, sier Holth.

Spent på Leicester-kampen

Første kamp etter landslagspausen er mot Leicester. Det er også den kampen Holth er mest spent på.

– De mangler Varane og Maguire, også er Fred og Cavani sannsynligvis utilgjengelige ettersom de spiller landskamp natt til fredag. Leicester er et lag det er forventet at United skal slå, men de har slitt med kontringer imot. Denne blir avgjørende for stemningen videre rundt klubben.

Med et så heftig kampprogram er det lite gunstig for Solskjær at hans to foretrukne stoppere er ute med skade. Dermed er det fort duket for Eric Bailly og Victor Lindelöf fra start.

– Det er elendig timing for Manchester United med tanke på at det kommer vanskelige kamper på løpende bånd fremover, sa TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller etter at Varane ble skadet i Nations League-finalen for Frankrike.

Hardt presset i oktober

– Det som er interessant er at Solskjær har vært i denne situasjonen i oktober de siste to årene også, nevner Holth.

Han trekker frem tapet for Newcastle 6. oktober 2019, hvor det ble spekulert i om jobben var truet. Kampen etter påførte United Liverpools eneste poengtap frem til februar, og før juletidene de hadde slått både Tottenham og Man. City.

Solskjær holdt ut til Bruno Fernandes kom i januar 2020 og styrte etter hvert United til tredjeplass i Champions League.

Forrige sesong kom de røde djevlene tregt i gang, og tapte hjemme for Crystal Palace og gikk på en grisesmell mot Spurs i starten av oktober. Men Solskjær beholdt jobben ut sesongen, og hadde bare Man. City foran seg på tabellen.

– Solskjær har reist seg ved hjelp av storkampene, minner Holth om.