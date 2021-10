Norsk flyselskap skal bruke katastrofefly: – Et bra og riktig valg

I sommer startet det nye flyselskapet Flyr opp, som en konkurrent med færre ruter til populære destinasjoner.

Ifølge Flyrs kommersielle direktør hadde de et flyprogram med 15 til 18 fly.

Nylig skrev nettstedet hangar.no at Flyr anskaffer Boeing 737-MAX 8, flyet som i 2019 ble satt på bakken etter to ulykker som kostet 346 mennesker livet.

– Bra og riktig valg

Ifølge nyhetsbyrået Reuters skal Flyr i første omgang lease seks fabrikknye fly, som skal leveres i løpet av første halvår i 2022.

Det ligger også i avtalen en opsjon om ytterligere fire fly med levering i 2023, opplyser selskapet.

Flyr sitt første fly i rutetrafikk. Foto: Frode Hoff / TV 2

Amerikanske Southwest Airlines har bestilt 100 av Boeings MAX-fly, mens Norwegian besluttet tidligere i år å kansellere 737 MAX-flyet fra den nye flåten til selskapet.

I USA ble Boeing 737 MAX satt tilbake i trafikk rett før nyttår.

Flyrs pilotforening er positiv til valget av den nye flytypen.

– Dette er et bra og riktig valg for fremtiden, både ut fra et operasjonelt og miljømessig perspektiv. Rapporter fra pilotkolleger gjennom IFALPA (det internasjonale flygerforbundet), gjør at vi gleder oss til å fly denne nye flytypen, sier Espen Poulsen i Flyrs pilotforening.

Kan være trygge

Jo Bjørn Skatval, som leder flysikkerhetskomiteen i Norsk flygerforbund, sier at norske reisende kan være trygge på flyene som Flyr anskaffer.

Jo Bjørn Skatval i Norsk flygerforbund. Foto: Privat

– Ja, uten tvil. Vi ønsker de moderne flyene velkommen. Vi og hele verden har fulgt MAX-flyene etter ulykkene, og har blant annet hatt tett dialog med vårt søsterforbund på Island hvor de opererer 737 MAX, sier han og legger til:

– MAX-flyene har vært gjennom nødvendige endringer med omfattende sjekking og tester. Deretter følger grundig kursing av personell. Det har særlig vært fokus på det tekniske, i veldig tett samarbeid med europeiske luftfartsmyndigheter og oss i flygerorganisasjonene, sier Skatval til TV 2.

Skatval legger ikke skjul på at det har vært utfordringer med de moderne flyene.

20 måneder på bakken

Mange ble kritiske til flytypen etter ulykkene i 2019.

I november 2020 fikk flyprodusenten grønt lys til å sette MAX-flyene i trafikk igjen, etter 20 måneder på bakken.

I april i år var det imidlertid ny motgang for Boeing, som måtte sette mange 737 MAX-fly på bakken på grunn av elektriske problemer.

Måneden etter godkjente amerikanske luftfartsmyndigheter reparasjonen av elektriske feil. Ifølge det amerikanske luftfartstilsynet FAA dreide det seg om problemer som berørte tre forskjellige deler av flyet i de modellene som fikk designendringer i 2019.

Nødvendig med strenge krav

Skatval, som er en av Norges fremste flysikkerhetseksperter, påpeker at den omfattende granskingen som fant sted, også avdekket sprekker i nordamerikansk sikkerhetskultur.

Et Boeing 737 MAX lander etter en testflyvning juni 2020. Foto: Karen Ducey/NTB

Da luftrom ble stengt for denne flytypen og flyene ble tatt ut av drift, måtte flyprodusenten gjenopprette tillit til kunder og myndigheter.

– Det er dessverre ofte ulykker man lærer av. Det forebyggende sikkerhetsarbeidet er svært viktig, for hvis det glipper i luftfarten, har det fatale konsekvenser. Det har vært nødvendig med strenge krav fra europeisk hold, sier Skatval om problemene Boeing måtte rydde opp i under krisen.

Mindre utslipp

Ifølge administrerende direktør Tonje Wikstrøm Frislid i Flyr bidrar den nye flytypen i snitt med en utslippsbesparelse på opp mot 14 prosent sammenlignet med tidligere modeller.

Å ha moderne fly med motorer som bruker mindre drivstoff kan skape utfordringer, men samtidig må aktørene forholde seg til de høyeste krav til sikkerhet og kvalitet, påpeker flysikkerhetslederen i Flygerforbundet.

Et av Icelandairs fly i Seattle i juli 2019. Foto: Lindsey Wasson/Reuters/NTB

– Tilbakemeldingen fra våre kolleger i Icelandair er at flyene innfrir forventningene, sier Jo Bjørn Skatval til TV 2.

Icelandair flyr Boeing MAX i et barskt klima, og dialogen med det islandske søsterforbundet har derfor vært viktig, forteller han.

I sommer hadde det islandske flyselskapet syv av sine ni Boeing MAX-fly i drift, og kunngjorde i kvartalsrapporten at flyene var mer drivstoffeffektive og hadde økt teknisk stabilitet.