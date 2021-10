Politiet i Skien: Ingen grunn til å tro at det var en kniv inne i bildet

Mannen som sa at han ble knivstukket på joggetur i Skien, ble ikke knivstukket likevel, ifølge politiet.

Politiet meldte først at det var en knivstikking, men onsdag morgen har de endret teori, skriver VG.

– Det ikke er noe grunn til å tro at det har vært en kniv inne i bildet her. Han sa selv at han var knivstukket, og vedkommende ble kjørt til sykehus ganske raskt, sier Erik Gunnerød i Sørøst politidistrikt til avisa.

Politiet snakket med mannen, og aksjonen ble trappet ned etter denne samtalen.

– Det har ikke vært noe aktivt søk i natt, og slik situasjonen er nå har vi ingen grunn til å tro at det har vært en mann ute i skogen, sier han.

Det skal kun ha vært snakk om overflateskader, og mannen er nå utskrevet fra sykehuset. Vitner fant den skadde mannen i 50-årene i 18.30-tiden onsdag og meldte fra til politiet.

Det førte til en væpnet aksjon fra politiet, og både hundepatruljer og helikopter bisto i søket etter en gjerningsperson.

Turgåere ble bedt om å holde seg unna Åletjern og Ugleveien i Skien.