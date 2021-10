Politiet drar mannen ut av bilen etter håret: – Jeg er lam!

Amerikaneren Clifford Owensby har klaget inn politiet i Ohio etter at han ble dratt etter håret ut av bilen sin, selv om han flere ganger fortalte dem at han er lam.

– De dro meg ut av bilen deres som en hund, som søppel, sa Clifford Owensby ifølge CNN.

Det var sent i september han ble stoppet av politiet. Ifølge politiet hadde de sett Owensby forlate et hus hvor de mistenker at det skjer ulovlig narkotikavirksomhet.

Da politiet ba Owensby tre ut av bilen, sa at han ikke kunne komme ut fordi han er lam.

– Hvis du kom deg inn i bilen, kommer du deg ut av den, kan man høre en politibetjent si i videoen som ble offentliggjort fredag.

Gjentatte ganger ber politiet Owensby om komme ut av bilen, nesten like mange ganger sier han at det ikke kommer til å skje. Han spør også om å få snakke med en overbetjent. Politibetjentene fortsetter ved å dra ham ut av bilen etter håret mens han roper på hjelp.

– Dere skader meg, roper Owensby mens politiet legger ham i bakken, drar ham i håret og snur ham over på magen for å ta på ham håndjern.

Owensby ble kjørt til sykehus for undersøkelse og deretter løslatt. Hans tre år gamle sønn skal ha vært i bilen da arrestasjonen skjedde, skriver The New York Times.

Planlegger søksmål

Owensby har sendt inn en klage til borgerrettsorganisasjonen National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), som arbeider med likestilling for svarte amerikanere.

Han planlegger også et sivilt søksmål mot politiet hvor han saksøker dem for raseprofilering, ulovlig arrestasjon, ulovlig søk og beslag, og at de unnlot å lese rettighetene hans opp for ham under arrestasjonen.

Derrick Forward i NAAPC sier til CNN at hendelsen ikke blir sett på som raseprofilering, fordi betjenten som dro Owensby ut av bilen også var svart. Han understreker likevel at hendelsen er svært alvorlig.

De involverte politibetjentene, som ikke er identifisert, fortsetter i tjeneste mens etterforskningen pågår. Forward mener de skulle vært tatt ut av tjeneste øyeblikkelig.

– Unødvendig brutalt

Ifølge hans advokat ble Owensby siktet for to forselser: Å ha sotede vinduer og at han ikke hadde sønnen i bilsete.

Politiet fant en pose med 22.450 dollar i, noe som tilsvarer 191.583 norske kroner. Ifølge Owensby er det sparepenger. Han har ikke blitt tiltalt for narkotikarelaterte lovbrudd.

– Jeg hadde inntrykk av at jeg ble stoppet på grunn av vinduene, så jeg forventet på at jeg skulle få en bot og få dra videre, sier Owensby til CNN.

Advokat Willis mener politiets handlinger var ulovlige.

– Jeg tror det var ulovlig og unødvendig brutalt, ettersom de var fullt klar over at han ikke kan komme seg ut av bilen på egen hånd, sier Willis.

– Å bli stoppet på grunn av fargen på bilvinduene hans burde ikke ha ført til at en innbygger i USA, i det 21. århundret, ble dratt ut av bilen som et dyr, sier Forward NAAPC.

– Svært bekymringsverdig

Nan Whaley, som er borgermesteren i Dayton, sier at det er behov for en grundig etterforskning av saken.

BORGERMESTER: Nan Whaley, borgermester i Dayton, Ohio. Foto: John Minchillo / AP

– Videoen av denne politiinteraksjonen er svært bekymringsverdig, sier hun i en uttalelse.

Hun sier at de offentliggjorde videoen umiddelbart og at hendelsen viser hvor viktig åpenheten rundt politiets arbeid er, skriver CNN.

– Målet er alltid å sikre at politistyrken har ressurser til å gjøre jobben sin, samtidig som vi behandler alle våre innbyggere med verdighet og respekt.