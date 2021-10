To personer skutt i Stockholm

Det ene offeret skal være en 15 år gammel gutt, og det andre en mann i 40-årsalderen som er skutt og drept, ifølge Expressen.

Skyteepisoden skjedde i Farsta, om lag åtte kilometer sør for Stockholm sentrum.

Flere personer varslet politiet etter å ha hørt skudd like før klokken 22 tirsdag.

Like før midnatt hadde politiet ennå ikke bekreftet at det ene av offeret døde. Politiet hadde heller ikke bekreftet at den sårede er 15 år gammel.

– Vi etterforsker saken som drapsforsøk, sa politiets pressetalskvinne Helena Boström Thomas.

Det antatte åstedet var utendørs. Ingen personer var pågrepet ved midnatt.

– Vi snakker med mennesker i området og følger opp tipsene vi får og har fått. Vi har store ressurser på stedet, sa hun.

Også mandag kveld var det skyting i samme del av Stockholm. Vitner så hvordan en mann på sykkel skjøt flere skutt mot en person utendørs i Farsta. Politiet fant ingen skadde personer og ingen ble pågrepet.

– Vi ser alltid på om det finnes forbindelser mellom slike hendelser, men det er for tidlig å slå fast, sa Boström Thomas etter den siste skyteepisoden tirsdag kveld.

(©NTB