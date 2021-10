Danmark sikret VM-plass

Danmark - Østerrike 1-0

Se scoringen i videovinduet øverst!

Danmark er klare for VM i Qatar etter 1-0-seier over Østerrike. Danskene står nå med åtte strake seirer og 27-0 (!) i målforskjell i VM-kvalifiseringen.

Joakim Mæhle sendte Parken til himmels i 53. spilleminutt. Thomas Delaney la ut på et raid og serverte Mæhle, som så Østerrike-målvakt Daniel Bachmann åpnet nærmeste hjørne. Mæhle takket og bukket og satte inn 1-0-scoringen.

Danmark slår følge med Tyskland, som mandag ble det første laget til å kvalifisere seg til neste års mesterskap. Qatar er inne som vertsnasjon.

Et lite skår i gleden for Danmark var at den nye yndlingen Mikkel Damsgaard gikk av med skade like før pause.

Skottland, som vant 1-0 borte mot Færøyene tirsdag kveld, er nummer to i gruppen. Israel slo Moldova 2-1 i den samme gruppen.