Usher har blitt far igjen

«Hei, mitt navn er Sire Castrello Raymond ... Jeg er det nyeste medlemmet i Raymond gjengen».

Slik starter artisten Usher bildeteksten på Instagram, under et bilde av sin nyfødte gutt. Videre forteller han at sønnen ble født 29. september og veide ca. 3,5 kilo.

Usher Raymond IV er best kjent for sitt fornavn og står bak låter som «Yeah!». «DJ Got Us Fallin` In Love» og «My Boo». På Spotify har han over 22 millioner månedlige lyttere. Han er også den som oppdaget Justin Bieber.

Dette blir Usher sitt andre barn med kjæresten Jennifer Goicoechea. Sønnen kommer kun ett år etter at de to annonserte fødselen til sitt første barn sammen, Sovereign Bo Raymond, i september 2020.

Fra før så har Usher to gutter med ekskona Tameka Foster. Naviyd Ely på 12 og Usher V på 13.