England snublet hjemme mot Ungarn

England - Ungarn 1-1 (1-1)

Med to kamper igjen av VM-kvalifiseringen topper England fortsatt gruppe I med tre poeng ned til Polen på andreplass.

Men Three Lions imponerte ikke hjemme mot Ungarn som tok ledelsen etter at Luke Shaw lagde et klønete straffespark. John Stones' scoring tolv minutter senere reddet ett poeng for England.

— Der er et sterkt resultat av Ungarn, men det er neppe nok til å ta seg til VM. Et skuffende resultat for England, sa TV 2s kommentator Endre Olav Osnes etter kampslutt.

England møter Albania hjemme og San Marino borte i sine to siste kamper i kvalifiseringen.

Tribunebråk

Ungarske fans kom i klammeri med politiet i starten av kampen. Noen av de om lag 1000 ungarske tilskuerne i et hjørne av tribunen stormet mot vakter, som måtte trekke seg tilbake før politi med køller rykket inn for å gjenopprette orden. Det gikk hardt for seg i flere minutter.

Ifølge en uttalelse fra politiet startet bråket da man skulle pågripe en person som hadde utsatt en vakt for grov rasistisk hets.

Før avspark buet ungarerne da Englands spillere gikk ned på kne, og de hadde også et banner som protesterte mot den antirasistiske markeringen.

Klønete straffe i mot

Etter åtte minutters spill var Harry Kane centimetere unna å gi Three Lions ledelsen. Etter lekre kombinasjoner fosset Luke Shaw fremover før han slo inn foran mål, men Harry Kanes skotupp var akkurat litt for kort til at spissen fikk sklidd inn kampens første.

Når Luke Shaw da halvveis ut i første omgang så ut til å prøve seg som hallingdanser kunne etter hvert ungarerne juble først på Wembley.

For når Manchester United-backen vartet opp med et høyt spark i ansiktet på en jagende Loïc Nego rett innenfor 16-meteren, fikk bortelaget tildelt straffespark.

– Luke Shaw setter laget sitt i kjempetrøbbel. Det er innenfor 16-meteren også, kommenterte Endre Olav Osnes.

Dermed kunne Roland Sallai ta oppstilling, og 24-åringen var sikker fra ellevemeteren og scoret kampens første.

Utligning

England jaget utligningen og fikk uttelling snaut ti minutter før pause. Phil Foden sitt innlegg fant til slutt lagkompisen John Stones, som styrte inn utligningen, og lagene gikk til pause på 1-1.

Kvarteret ut andre omgang var John Stones nære sitt andre. Midtstopperen steg til værs på en corner, men headingen gikk like utenfor stolpen.

England var nærmest ledermålet etter hvilen. Raheem Sterling og Harry Kane hadde begge hver sin store mulighet til å snu kampen, men Ungarn sto i mot. Dermed endte kampen 1-1.