Uvaksinert NBA-stjerne får ikke spille

Kyrie Irving (29) er uaktuell for spill for Brooklyn Nets inntil videre.

I New York må man ha bevis for å ha fått minst én koronavaksine for å bruke innendørs idrettshaller, som Barclays Center og Madison Square Garden. Der spiller henholdvis Brooklyn Nets og NY Knicks sine NBA-kamper.

Superstjernen Kyrie Irving vil ikke ta koronavaksine. Dermed kan han miste hele grunnspillet for Nets. Rundt 90 prosent av alle NBA-spillere har vaksinert seg.

Laget opplyste tirsdag at Irving ikke får trene eller spille med laget før han får lov til det under de lokale koronareglene.

Han kunne ha spilt bortekampene, men det er ikke aktuelt for Nets.

– Vi kommer ikke til å tillate at noen bare er delvis med. Det er viktig at vi fortsetter å jobbe med kjemien i laget og holder fast ved våre verdier om samhold og offervilje, meddelte general manager Sean Marks media mandag.

Han sa at laget respekterer at Irving har gjort et personlig valg.

– Slik det er nå, gjør dette valget at han ikke kan være et fulltidsmedlem av laget.

Irving, som er en av de beste pointguardene i NBA, mister nå lønnen for hjemmekampene han ikke kan delta på. 29-åringen har kun fått trene med Nets siden fredag. Da kom beskjeden om at treningshallen deres ble ansett som privat. Han fikk likevel ikke spille en oppvisningskamp i Philadelphia mandag.

– Han er blant de beste spillerne i NBA, så det vil sette dem enormt tilbake, sa nylig Frederik Gnatt, som følger NBA tett gjennom podcasten «Time Out».

NBA krever ikke at spillerne vaksinerer seg, men uvaksinerte må gjennomgå et strengere testregime og har flere restriksjoner. Uvaksinerte som mister kamper på grunn av dette får heller ikke betalt for disse kampene.

Sesongen starter tirsdag 19. oktober.