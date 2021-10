Forskere slår alarm – slik vil Oslo se ut om vi ikke endrer kurs

I en fersk rapport feller klimaorganisasjonen Climate Central en knusende dom over verdens nåværende utslippsnivå, og advarer om konsekvensene av å fortsette i samme retning.

Ifølge organisasjonens modeller og beregninger vil så mye som 10 prosent landarealet jordens befolkning nå bor på, være under vann i fremtiden.

Dette tar utgangspunkt i at vi fortsetter med vårt nåværende utslippsnivå av klimagasser. Med dagens utslippsnivå vil de globale gjennomsnittstemperaturene stige med minst 3 grader celsius innen 2100.

Frihetsgudinnen i New York med en temperaturøkning på 1,5 grader.
Frihetsgudinnen i New York med en temperaturøkning på 3 grader.
Stockholms Slott en temperaturøkning på 1,5 grader.
Stockholms Slott med en temperaturøkning på 3 grader.
Göteborg med en temperaturstigning på 1,5 grader.
Göteborg med en temperaturstigning på 3 grader.
Rosenborg slott i København med en temperaturstigning på 1,5 grader.
Rosenborg slott i København med en temperaturstigning på 3 grader.
Buckingham Palace med en temperaturstigning på 1,5 grader.
Buckingham Palace i London med en temperaturstigning på 3 grader.

Norge vil rammes

I rapporten fremgår det at femti store byer, for det meste i Asia, står i fare for å havne under vann. I tillegg trues minst én nasjon på hvert kontinent, med unntak av Australia og Antarktis, av det stigende havnivået.

Climate Central påpeker at dersom vi klarer å nå de ambisiøse målene i Paris-avtalen, som tar sikte på å bare øke den globale gjennomsnittstemperaturen med 1.5 grader, vil skadeomfanget av det økende havnivået halveres.

Climate Central har laget modeller og beregninger fra en rekke kjente landemerker rundt om kring i verden, inkludert her i Norge. Modellene presenterer ulike scenarier, som viser forskjellene i om den globale gjennomsnittstemperaturen øker med 1,5 eller 3 grader.

Nasjonalteateret og Oslo Rådhus, i dag

Foto: Climate Central

Nasjonalteateret og Oslo Rådhus, 1,5 grader økning

Foto: Climate Central

Nasjonalteateret og Oslo Rådhus, 3 grader økning

Foto: Climate Central

Håper på tre meter

Som modellene viser, vil stigende havnivåer være uunngåelig selv om vi klarer å nå målene i Paris-avtalen. Karbondioksid blir værende i atmosfæren i flere århunder. Klimagassene som allerede er i atmosfæren

Forskerne har tatt utgangspunkt i ulike scenarier med ulike økninger i gjennomsnittstemperaturen, for å se hvilke steder som er mest sårbare. Tidsperspektivet går fra 200 til 2000 år frem i tid.

St. Paul's Cathedral i London med en temperaturøkning på 3 grader.

– Det siste århundret har havnivået steget med rundt 30 centimeter. I fremtiden vil en stigning på tre meter være det best mulige utfallet, og 9 meter det verste, sier sjefsforsker Benjamin Strauss, som er leder i Climate Central.

Han påpeker at dersom temperaturene øker med 4 grader celcius, vil havnivået stige så mye at 15 prosent av jordens bebodde landareal havner under vann.

– Det er lett at man tenker på stigende havnivå som et problem som kan løses, eller at det er en viss andel stigning vi kan planlegge. Men sannheten er at vi har gått fra en verden der havnivåene var stabile, til en hvor de stadig er på vei oppover, advarer Strauss.

Savner konkrete årstall

Seniorforsker Bjørn Samset ved CICERO Senter for klimaforskning sier til TV 2 at modellene og beregningene til Climate Center trolig er troverdige, men understreker at han ikke har hatt tid til å studere rapporten.

Bjørn Hallvard Samset er seniorforsker ved CICERO Senter for klimaforskning.

– Men jeg savner informasjon om når havet blir så høyt som de visualiserer. Det er ikke sånn at en bestemt temperatur tilsvarer et bestemt havnivå. Det er snarere sånn at jo varmere det blir, jo raskere går havstigningen, forklarer Samset.

Seniorforskeren illustrerer dette med en isbit: om du legger den på kjøkkenbenken vil smelte jevnt og trutt, mens om du legger den i stekeovnen vil den smelte fortere. På samme måte er det med havnivået – jo høyere temperatur, jo raskere stigning.

– Derfor er det viktig å ikke bare vise hvor høy vannstanden kan bli, men også å si når den blir det ut fra fremskrivningene de har brukt, understreker Samset.

Akershus Festning, Rådhuset og Aker Brygge, i dag

Foto: Climate Central

Akershus Festning, Rådhuset og Aker Brygge, 1,5 grader økning

Foto: Climate Central

Akershus Festning, Rådhuset og Aker Brygge, 3 grader økning

Foto: Climate Central

Stiller krav til klimakonferanse

Rapporten publiseres i forbindelse med FNs kommende klimakonferanse i Glasgow, Cop26. Her skal verdenslederne diskutere nye klimatiltak, og Climate Central understreker at det haster.

– Beslutningene vi tar i Glasgow og handlingene våre dette tiåret vil ringvirkninger i hundrevis og tusenvis av år fremover, sier Strauss til The Guardian.

Slik vil Operahuset i Sydney se ut hvis gjennomsnittstemperaturen stiger med 3 grader, ifølge Climate Central.

Han mener rapporten taler for seg, og kommer med en tydelig beskjed før statslederne samles i november:

– Denne gruppen vil huskes for hva de valgte: valgte de en blomstrende fremtid med et levelig klima, eller valgte de å drukne verdens havner?, avslutter Strauss.