Skadesmell for Solskjær: Varane ute i flere uker

Det melder Manchester United på sine nettsider tirsdag.

– Han kommer til å være ute i noen uker, skriver klubben i uttalelsen.

Raphaël Varane pådro seg en lyskeskade i Nations League-finalen mot Spania søndag. Den franske stopperstjernen har vært fast på laget til Ole Gunnar Solskjær etter at han kom til Manchester United fra Real Madrid i sommer.

Manchester United har fra før Harry Maguire ute med skade. Den tidligere Hull- og Leicester-spilleren var ikke en del av den engelske landslagstroppen denne måneden, og det er usikkert når han er tilbake etter leggskaden.

– Det er elendig timing for Manchester United med tanke på at det kommer vanskelige kamper på løpende bånd fremover, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

– Det er gjerne sånne situasjoner som kan gjøre at de blir hektet av. Foreløpig ser det greit ut, men av de fire beste vi snakket om før sesongen, er det Manchester United som har skuffet mest. Varane har stort sett vært bra, kanskje med unntak av Villarreal-kampen, sier han.

Solskjær har Victor Lindelöf og Eric Bailly tilgjengelig. Bak der er Phil Jones, som ikke er registrert i Champions League-troppen.

– Bailly har et enormt toppnivå, men han er en merkelig spiller. Han kan spille to fantastiske kamper, før det kommer én kamp der han bare gjør rare ting. Uten Varane og Maguire mister Manchester United mye stabilitet og trygghet, men det er ikke nødvendigvis krise, for Lindelöf og Bailly er veldig gode stoppere, sier Stamsø-Møller.

Manchester United har et vanskelig kampprogram foran seg med Leicester, Liverpool, Tottenham, Manchester City, Watford, Chelsea og Arsenal i ligakampene ut november. I den samme perioden der ligger også et dobbeltoppgjør mot Atalanta og bortekamp mot Villarreal i Champions League.

– Jeg tror Manchester United skal være heldige som fikk seieren hjemme mot Villarreal, for det kunne fort vært krise å gå til dobbeltkamp mot Villarreal med null eller ett poeng og uten de beste stopperne, sier Simen Stamsø-Møller.

Solskjær har også måttet klare seg uten Marcus Rashford denne sesongen, men angriperen spilte en internkamp under landslagsoppholdet etter skulderskaden.