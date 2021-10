Derfor tror politiet at de finner drapsmannen

POLITIHUSET, OSLO (TV 2): Et enormt apparat er satt i sving for å finne ut hvem som drepte Hamse Hashi Adan (20) på Mortensrud sist torsdag. Politiet tror de kommer til å løse saken.

– Vi har jobbet kontinuerlig med hendelsen siden torsdag kveld. Mye informasjon kommer inn i saken, og dette jobber vi med å analysere. Vi snakker med folk og gjør tekniske undersøkelser. Vi har et godt håp om å løse saken, sier politiadvokat Børge Enoksen.

Han leder en stor politioperasjon som styres fra politihuset i Oslo.

DRAPSOFFER: Hamse Hashi Adan ble skutt og drept på Mortensrud sent torsdag kveld. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Etterforskningen er nå delt inn i ulike prosjekter, noe som er vanlig i store saker med ukjent gjerningsperson. På toppen sitter politiadvokat Børge Enoksen og en taktisk etterforskningsleder som styrer prosjektene.

Ofte deles sakene inn i et avhørsprosjekt, et videoprosjekt, et prosjekt som fokuserer på tekniske funn og et som jobber med å sikre og analysere teledata.

– Erfaringsmessig pleier vi å lykkes

På denne måten forsøker politiet å systematisere den enorme informasjonsmengden som kommer inn.

– Vi har ulik spisskompetanse, og vi håper at puslespillet går i hop, sier Enoksen.

– Nå jobber vi med å snakke med folk, vi innhenter video, analyserer teledata og sikrer andre typer beslag, fortsetter han.

– Hvorfor tror dere at dere kommer til å løse saken?

– Fordi vi har et omfattende apparat som jobber grundig og detaljert. Erfaringsmessig pleier vi å lykkes med det, sier politiadvokaten.

Ser ingen sammenheng

– Hva har dere funnet på åstedet så langt?

– Jeg kan ikke gå i detalj på de tekniske funnene, annet enn å si at det er naturlig å gjøre beslag på denne typen åsteder.

– Setter dere drapet i sammenheng med noen av de andre skytesakene i Oslo den siste tiden?

– Når det har vært såpass mange episoder, er det naturlig å se på dette, men så langt har vi ikke grunnlag for å sette disse i sammenheng.

– Kan dere avvise at det er en sammenheng?

– Vi kan ikke avvise at det kan være sånn. Derfor undersøker vi bredt, og vi ser også på tidligere saker, sier Enoksen.

Kartlegger avdøde

Bistandsadvokaten til avdødes familie, John Christian Elden, gikk tidlig ut i pressen og sa at de etterlatte tror 20-åringen var et tilfeldig offer.

En av oppgavene politiet nå jobber med, er å kartlegge livet Hamse Hashi Adan.

– Det gjør man i alle saker av denne typen, men jeg kan ikke si noe om hva som har kommet ut av dette, sier Enoksen.

Han sier at politiet er svært opptatt av å finne hva som var motivet for skytingen, men så langt vet de ikke dette.

– Vi har stor tro på å løse saken. Det kommer stadig inn informasjon som vi håper skal bidra til en løsning, sier han.