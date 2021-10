Har sendt ut farevarsel – nå kommer snø

Det er sendt ut gult farevarsel fra onsdag ettermiddag for snø over 500 meter i fjellet i Sør-Norge ⚠️ ❄️ I løpet av onsdagskvelden og natt til torsdag øker snøgrensa til over 1600 meter, først i sørvest. Hold deg oppdatert på farevarsler på https://t.co/sb4X9as5HV pic.twitter.com/uWEt0y1EVt