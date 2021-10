Ny person siktet etter skyting i Oslo – etterlyses internasjonalt

Det opplyser politiadvokat Christian Hatlo tirsdag.

– Politiet er kjent med at vedkommende har forlatt landet og har startet arbeidet med å etterlyse vedkommende internasjonalt, opplyser Hatlo.

En 22 år gammel mann ble skutt og alvorlig skadd under hendelsen, som fant sted 2. oktober. Foreløpig sitter to personer i varetekt, mens en person er løslatt. Politiet etterforsker hendelsen som et drapsforsøk.

– Politiet begynner å få god kontroll over de sentrale personene knyttet til hendelsesforløpet og har per nå ikke planer om flere pågripelser, legger Hatlo til.

Til TV 2 sier politiadvokaten at de har en formening om hvor den etterlyste mannen befinner seg, men han ønsker ikke å si noe mer om dette.

– Helt formelt jobber vi nå med en internasjonal arrestordre, sier Hatlo.

Han sier at skytingen fremstår som målrettet, men at de fortsatt jobber med å avklare hva som var motivet for denne. En hypotese er at det var et oppgjør i et kriminelt miljø. Bakgrunnen for hypotesen er at den siktede trioen alle er kjent av politiet fra tidligere.