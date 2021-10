Bryter stillheten

GOD KVELD NORGE (TV 2): Et halvt år etter nyheten om brudd, har tidligere «Farmen»-deltaker Andreas Nørstrud og Maren Hansen tilsynelatende funnet tilbake til hverandre.

I april i år avslørte Hansen til God kveld Norge at hun og den kontroversielle Farmen-profilen Andreas Nørstrud hadde gått hver til sitt etter åtte år som mann og kone.

Hansen har i ettertid delt hvorfor ekteskapet tok slutt, som er mye grunnet den sterke religiøse troen hun levde under.

Etter bruddet har hun bygget seg opp en stor følgerskare i sosiale medier, med over 23.000 følgere på Instagram. Her har hun delt alt fra endring i livsstilen til sine erfaringer med å bryte ut av et kristent konservativt miljø.

Nylig delte Hansen en video på Instagram som tilsynelatende viser at hun blir døpt i en hvit kjortel i et vann.

Etter dette har spekulasjonene vært enorme i sosiale medier, og mange lurte på om paret hadde blitt sammen igjen. Denne uken ble også alle kontoene til Hansen i sosiale medier slettet, før de ble aktivert igjen.

Tok opp kontakten igjen

Torsdag postet Hansen tre videoer på hennes Instagram-profil hvor hun forteller hva som har skjedd. I disse videoene referer hun til Nørstrud som «min ektemann».

– Jeg vil bare si at jeg har det kjempefint, og at jeg er her frivillig, starter hun å si i videoen hvor hun sitter i det som kan se ut som konservative klær med hodetørkle, inne i en stue.

Videre forteller hun hvordan Andreas og hun tok opp kontakten igjen.

– Jeg kontaktet Andreas, for vi har så og si ikke hatt kontakt på syv måneder og spurte om han kunne komme til Fredrikstad slik at vi kunne snakke og rydde opp og være venner, forteller hun og fortsetter:

– Fra det samtalte jeg og Andreas en god del.

Videre refererer Hansen til bibelen og antyder at hun og Andreas er sammen igjen.

– Det har vært en åndskamp uten like, det som har skjedd mellom meg og min ektemann.

Farmen-Andreas: – Giftet meg med en 18-åring for å kunne forme henne slik jeg ville

Ønsket ikke å leve i ekteskapet lenger

Andreas Nørstrud er kanskje å regne som en av de mest omtalte «Farmen»-deltakerne opp gjennom årene, og skapte sterke reaksjoner på grunn av sitt kontroversielle verdi- og kvinnesyn, samt en rekke kontroversielle uttalelser i media.

Nørstrud giftet seg med 11 år yngre Maren Hansen i 2013. Året etter fikk paret sitt første barn sammen og er i dag foreldre til fem. I tillegg har Nørstrud en sønn fra et tidligere forhold.

– Jeg gikk i det som ble kalt for sømmelige klær. Heldekkende kjole, skaut, fikk ikke sminke meg, ikke klippe håret, ikke ha smykker, ikke fikse meg noen ting. Hvis jeg gikk ut i joggebukse og noen så meg, husker jeg den forferdelige angsten jeg fikk. Jeg var redd, skikkelig redd, fortalte Hansen til God kveld Norge tidligere i år, i håp om at hennes historie kunne hjelpe andre i samme situasjon.

Fikk ny kjæreste

Etter bruddet la Hansen om livsstilen helt og endret både utseende og kostholdet. Fire måneder etter bruddet bekreftet også Hansen overfor God kveld Norge at hun hadde funnet kjærligheten på ny.

– Jeg trodde vel ingen orket å komme inn i livet mitt nå, men dette er en mann som jeg føler meg trygg på. Han vet om fortiden min og er ekstremt flink til å gi meg tid. Han er veldig omsorgsfull, fortalte hun om den nye kjæresten.

Nå har altså Nørstrud og Hansen tilsynelatende funnet tilbake til hverandre.

God kveld Norge har vært i kontakt med Nørstrud og Hansen flere ganger de siste dagene. Verken Nørstrud eller Hansen ønsker å bidra i saken eller kommentere oppdateringene i sosiale medier.