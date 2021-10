Nye elbiler er fredet i statsbudsjettet som Solberg-regjeringen har lagt frem. Her har det tidligere gått spekulasjoner om innføring av moms på dyrere elbiler. Men det ligger ikke inne her.

I stedet ligger det an til å bli langt tøffere for en annen biltype. I statsbudsjettet blir det nemlig foreslått en kraftig innstramming i fordelene de ladbare hybridbilene i dag har.

Arbeiderpartiet har tidligere tatt til orde for det samme.

Vil bli hardt rammet

Konkret handler det om å øke avgiftene drastisk for ladbare hybridbiler, ved at grensen for fullt vektfradrag økes til 100 kilometer elektrisk rekkevidde og fradraget reduseres fra 23 prosent til 15 prosent.

I dag er det ingen ladbare hybrider som går 100 kilometer på strøm, det nærmeste vi kommer er Mercedes GLE som har en offisiell rekkevidde på 99 kilometer. De langt fleste av de øvrige modellene på markedet har en rekkevidde på mellom 50 og 60 kilometer. De vil bli hardt rammet av dette.

Vil fortsatt frede elbilene – men noe blir dyrere

– Overraskende og alt for dramatisk

Norges mest solgte ladbare hybrid er nå Toyota RAV4. Denne vil øke i pris fra 43.800-48.200 kroner, avhengig av modellvariant.

Hos den norske Toyota-importøren er man ikke overraskende lite fornøyd med dette:

– Ladbare hybrider med lang rekkevidde kan brukes som nullutslippsbiler i hverdagen og som hybrider på langtur. Inntil ladeinfrastrukturen er bedre utbygget, vil denne teknologien være et godt klimavalg for mange bilkunder. Vi mener at den foreslåtte innstrammingen er overraskende og alt for drastisk, og at man heller burde innføre avgiftsøkninger over flere år og i tråd med videre teknologiutvikling, sier informasjonssjef Espen Olsen i Toyota Norge.

Noen elbileiere merker høye strømpriser bedre enn andre

Toyota RAV4 er så langt i år den mest solgte ladbare hybriden her hjemme. Den ligger an til å gå opp inntil 48.000 kroner i pris.

Avgiftskalkulator

Noen som derimot hilser avgiftsøkningen velkommen, er Norsk elbilforening:

– Det er overhodet ingen grunn til sterke avgiftsfordeler for ladbare hybrider lenger. Elbilene er nå gode nok for alle, og elbilsalget slår rekorder i distrikt-Norge,, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

Toyota RAV4 er naturligvis ikke den eneste bilen som blir dyrere hvis de varslede endringene innføres. Bransje-nettstedet BilNytt.no har laget en avgiftskalkulator hvor du enkelt kan sjekke hvordan de ulike bilmodellene kommer ut.

Her er noen av prisøkningene de har kommet frem til:

Ford Explorer + 81.037 kroner

BMW X3 + 74.720 kroner

Mitsubishi Eclipse Cross + 65.455 kroner

BMW X5 + 59.890 kroner

BMW 3-serie X-Drive + 44.541 kroner

BMW X1 + 42.774 kroner

Ford Kuga + 20.530 kroner

Peugeot 3008 + 47.817 kroner

Klikk her for å komme til avgiftskalkulatoren hos BilNytt.no:

Mitsubishi Eclipse Cross har tatt over for den tidligere storselgeren Outlander og er nå eneste personbilmodell fra det japanske merket i Norge. En prisøkning på over 60.000 kroner vil nok helt klart merkes på salget her.

Kan Senterpartiet stoppe kravet?

Atle Falch Tuverud er sjefredaktør i BilNytt.no. Han er klar på at dette er svært dårlige nyheter for biltypen:

Atle Falch Tuverud er sjefredaktør i BilNytt.no.

– Ja, dette er på mange måter dødsstøtet for de ladbare hybridene i Norge. Det vil bli kraftige avgiftsøkninger for disse bilene, sier Falch Tuverud.

– Hvordan blir dette mottatt i bilbransjen?

– Det er delte meninger. Harald A. Møller som importerer merker som Volkswagen, Audi og Skoda. går «all in» på elbiler, og applauderer endringene. Mens Toyota som selger ladbare RAV4 er svært skuffet. Nå blir det spennende å se om Senterpartiet kan stoppe rekkeviddekravet på 100 kilometer, som blant andre Toyota mener er distriktsfiendtlig. Både Arbeiderpartiet og SV er enige i Solberg-regjerings forslag om 100 kilometer rekkeviddekrav for de ladbare hybridene, avslutter Falch Tuverud.

