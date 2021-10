Hundrevis anmelder, men nesten ingen får hjelp: – Ødeleggende for livene til folk

TV 2 fortalte nylig historien om 37 år gamle Helene Colban Andersen fra Oslo, som de siste to årene har blitt utsatt for omfattende digital trakassering og ID-tyveri.

Bak terroriseringen står en ukjent kvinne fra Equador.

37-åringen har gått til politiet tre ganger, men beskjeden har vært den samme hver gang:

«Dette er vanskelig for oss å gjøre noe med.»

Men Colban Andersen er langt ifra alene.

Høyt trykk

Bare i Oslo politidistrikt har de mottatt 784 anmeldelser så langt i år som omhandler ID-tyveri og misbruk på nett. Av disse ble 726 henlagt.

Hans Marius Tessem er leder for rådgivningstjenesten slettmeg.no, som bistår nordmenn som opplever ID-tyveri og trakassering på nett.

Han sier at det har vært et høyt trykk på denne type saker lenge.

– Det er sammensatte årsaker, men at det har lite konsekvenser for folk som gjør det, kan vi med ganske stor trygghet si er en viktig årsak, sier Tessem til TV 2.

Bekymret for hardt klima

Når folk kontakter tjenester som slettmeg.no og Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS), er rådet som oftest å kontakte politiet.

– Men jeg tror mange ikke orker å gå gjennom prosessen, fordi de ikke har særlig tiltro til at det faktisk kommer til å skje noe, sier han.

Tessem ser med bekymring på at klimaet på nett har blitt veldig hardt, og er helt tydelig på at slik type kriminalitet er nødt til å prioriteres.

– Det er uholdbart at det skal være sånn. Dette går inn på folk, og er ødeleggende for livene det gjelder. Det må være begrensninger og konsekvenser for de som går over streken.

– Avsmak

Helene Colban Andersen reagerer også på manglende hjelp fra sosiale medier-plattformene.

– Jeg har rett og slett fått avsmak av sosiale medier, og hvor lite ansvar de tar når folk blir trakassert og mobbet. Utallige folk har henvendt seg til meg og fortalt at de har rapportert Messenger-grupper de er blitt lagt til i, hvor det hagler av frastøtende bilder og sjikanerende ord. Men ingen av disse gruppene har per i dag blitt slettet, fortalte hun.

– Opplagte overtramp

Nettopp dette er en veldig kjent problemstilling for Tessem og slettmeg.no.

– Dessverre har det vært sånn i et par år. Når vi tar kontakt, skylder de på manglende kapasitet på grunn av pandemien, sier han.

Men for Tessem er ikke det en god nok unnskyldning.

– Tilbyr man en tjeneste, må man sørge for at den er trygg. De har noen klare retningslinjer på hva som er innafor og ikke. Det er noe som er helt opplagte overtramp, og da bør man i hvert fall starte der.



En talsperson for Facebook sier til TV 2 at de bruker teknologi på alt fra å finne og fjerne mobbing og sjikane, til automatisk filtrere og skjule grove kommentarer.

– Vi er derimot også stadig avhengige av anmeldelser fra brukerne fordi det er viktig å forstå konteksten kommentaren er delt i for å kunne skjelne mellom mobbing og harmløs erting, skriver Facebook i en e-post.