Nå skal LSK-svensken bli norsk

– Min ungdomstid er jo svensk, men jeg har tilbragt hele mitt voksne liv i Norge. Så det er nok litt todelt, svarer den svenske LSK Kvinner-angriperen når TV 2 spør om hun er mest svensk eller norsk.

1. januar 2014 flyttet hun over grensen fra Sverige for å spille for LSK Kvinner i Toppserien.

Snart åtte år senere har hun giftet seg med norske Sondre og fått to barn. Nå tar hun et siste steg i «fornorskingsprossessen»: Hun har levert en søknad om å bli norsk statsborger.

– Det kom en regelendring i 2020 når det gjelder å ha mer enn ett statsborgerskap. Nå får jeg beholde det svenske selv om jeg søker om norsk, så derfor gjorde jeg det nå, sier 27-åringen.

I midten av september ble søknaden levert. Hun har vært hos politiet og levert det som kreves av dokumentasjon og venter bare på saken skal behandles, men i og med at hun har jobbet og spilt fotball i Norge siden 2014 skal det ikke være noe som hindrer henne i å bli «norsk».

– Jeg trives fantastisk godt her, sier hun om livet i Norge.

U23-LANDSKAMP: Mimmi Löfwenius Veum har flere u-landskamper for Sverige, men har aldri fått en offisiell a-landskamp. Foto: / BILDBYRÅN

Hun har en rekke u-landskamper for sitt fødeland Sverige. I 2012 var hun med å ta gull i U19-EM og hun har vært i bruttotroppen til a-landslaget flere ganger, men har aldri fått spilletid i en offisiell kamp.

– Nå som du blir norsk; er det aktuelt å ønske seg landslagsspill for Norge?

– Hehe, det får vi se på. Kanskje det! svarer 27-åringen blygt.

– Det hadde vært gøy?

– Det hadde vært veldig gøy! sier hun.

Fokus nå er uansett hos LSK Kvinner. Ni mål på 15 kamper i alle turneringer er enn så lenge fasit for den svenske angriperen, som var satt ut i sesongens første kamper med en skade i foten.

– Jeg har brukt litt tid på å komme meg tilbake og jobbe mot toppformen, men jeg synes det nærmer seg nå, sier hun.

I helgen bidro hun med mål og assist da LSK Kvinner snudde fra 0-3 til 4-3-seier mot Avaldsnes.

Sammendrag: LSK Kvinner - Avaldsnes 4-3

– Vi har hatt en liten «bumpy road» i det siste, så vi jobber veldig med å være på fra start – ikke bare gjøre gode 2. omganger, sier Löfwenius.

Det blir nok viktig når sesongens fire siste kamper skal spilles. LSK ligger fem poeng bak

Med fire kamper igjen av sesongen, er LSK Kvinner fem poeng bak Rosenborg i kampen om Champions League-spill.

Onsdag møtes lagene på Koteng Arena kl 15.00.

– Det er en utrolig viktig kamp. Vi slåss jo for den 2. plassen, sier LSK-svensken.