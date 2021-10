I dag har Solberg-regjeringen lagt frem sitt statsbudsjett for 2022. I forkant var det betydelig usikkerhet rundt mulig innføring av moms på elbiler.

De siste årene har det vært flere forslag om å innføre moms på elbiler som koster over 600.000 kroner. Men den utgående regjeringen ønsker ikke å gjøre noe med dette nå.

I stedet har de strammet til på to områder for elbilene: De skal få samme sats som bensin- og dieselbiler på trafikkforsikringsavgiften, det som tidligere het årsavgift.

Og: De skal etter planen også få samme omregistreringsavgift som de fossile bilene har.

NAF reagerer sterkt

Det siste høres kanskje mest av alt litt teknisk ut. Men i praksis vil det gjøre brukte elbiler en god del dyrere.

NAF er en av dem som reagerer sterkt på dette:

– De innfører en helt ny avgift for elbiler på nesten 7.000 kroner per bilkjøp. Det er en avgiftsbombe for brukt elbil, sier Camilla Ryste som er kommunikasjonssjef i NAF.

Vil fortsatt frede elbilene – men noe blir dyrere

VW e-Golf var en storselger blant elbilene i mange år. For eksemplarer registrert første gang før 2019, kan det nå bli omregistreringsavgift på 4.034 kroner.

– Kraftig nedtur

Regjeringen foreslår å gjøre det 6.681 kroner dyrere å kjøpe en brukt elbil som er registrert første gang i 2019 eller senere. For alle andre brukte elbiler blir regningen på 4.034 kroner.

– Dette vil gjelde svært mange brukte elbiler med bra rekkevidde. Det blir en kraftig nedtur for alle dem som har sett for seg å kjøpe brukt elbil. Bruktmarkedet for elbiler er i startfasen. Da er det dumt å innføre omregistreringsavgiften på brukte elbiler nå. Et sårbart bruktmarked for elbiler trenger stimulans ved at omregistreringen er betydelig lavere enn bensin- og dieselbiler, sier Ryste, i en pressemelding.

Nye regler kan bety slutten for ladbare hybrider

Særlig større dieselbiler er fortsatt svært attraktive i bruktmarkedet. Disse har samme omregistreingsavgift som elbilene nå kan få. Foto: CarNext.

Diesel er attraktivt i bruktmarkedet

Salget av nye elbiler i Norge har vært høyt i mange år. Men det er først de siste to-tre siste årene det har kommet store volumer av biler som passer brede kjøpegrupper. Disse begynner nå å bli bruktbiler.

– Når det nå blir like dyrt å omregistrere en elbil som en dieselbil, kan det vippe potensielle elbilkjøpere over på diesel, som er det motsatte av det myndighetene vil, avslutter Camilla Ryste.

Mens elbilene har tatt en helt dominerende posisjon på nybilsalg, er mange diesel- og bensinbiler fortsatt lett omsettelige på bruktmarkedet. Ferske tall fra rubrikknettstedet Finn.no viser at særlig større dieselbiler holder verdien sin svært godt og at disse faktisk omsettes raskere enn brukte elbiler. Og det er altså før en eventuell økning i omregistreringsavgiften for elbilene

Ny omregistreringsavgift for elbil (over 1,2 tonn): Registrert første gang 2019-2022: + 6 681 kroner

Registrert første gang 2011-2018: + 4 034 kroner

