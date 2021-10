Ny dansk-norsk koronabehandling skal testes på mennesker

Forskernes håp er at man i fremtiden kan bruke nesespray eller en inhalator mot bakterier og virusinfeksjoner.

Danske helsemyndigheter ga nylig grønt lys til at en ny behandlingsmetode mot covid-19 kan testes på mennesker.

Metoden, som er utviklet av danske forskere i samarbeid med det norske selskapet SoftOx Solutions, går ut på at man inhalerer en syreoppløsning som virker mot virus, sopp og bakterier.

– I bunn og grunn er det veldig enkelt. Gjennom hele pandemien har vi desinfisert hendene for å fjerne virus og bakterier. Det er egentlig det samme vi vil gjøre med denne oppløsningen, å fjerne og deaktivere virus i luftveiene, sier Thomas Bjarnsholt.

Han er professor ved Institutt for immunologi og mikrobiologi ved Universitetet i København og står bak ideen. Bjarnsholt er også tilknyttet SoftOx som deltidsansatt og har tidligere vært konsulert i selskapet.

GRISEFORSØK: Behandlingen er testet på dyr. Foto: Gøttingen minipigs

– SoftOx inhalasjonsløsning (SIS) kan bli en banebrytende endring i behandlingen av virus- og bakterieinfeksjoner i luftveiene, sier administrerende direktør Geir Almås i SoftOx.

Har testet på griser

Fase én av de kliniske forsøkene vil starte i løpet av kort tid og metoden skal da testes på friske mennesker. Frem til nå er det gjort forsøk på griser.

– Vi startet med minigriser og har gjort en rekke forsøk, for å validere at grisene tåler å inhalere dette og å få det ned i lungene i konsentrasjoner som er aktiv mot virus og bakterier, men som ikke er skadelig for lungene, sier Bjarnsholt til TV 2.

FORSKER: Thomas Bjarnsholt står bak ideen til behandlingsmetoden som nå testes. Foto: Privat

Allerede neste uke starter testingen på friske mennesker, forklarer Bjarnsholt. De vil i starten inhalere lave konsentrasjoner av virkestoffene, før dette gradvis økes. Oppløsningen består av stoffer som skal etterligne immunforsvaret.

– Med tiden håper vi å kunne utvikle det som minner om en astmainhalator eller en nesespray som man bruker til å få i seg oppløsningen.

Håper å bli alternativ til antibiotika

Bjarnsholt anslår at den første fasen av testingen på mennesker vil være ferdig i starten av 2022. Om resultatene er gode, vil de søke om å få gjennomføre forsøk på mennesker som har testet postivit for covid-19.

Ambisjonen på sikt er at metoden også skal kunne virke på andre luftveisinfeksjoner, som et alternativ til antibiotika.

– Hvis det går som vi håper, blir det også en behandling som kan brukes mot influensa, forkjølelse og andre bakterieinfeksjoner, sier professoren.