Hareide: – Jeg er veldig, veldig optimistisk på landslagets vegne

Åge Hareide vet hvor vanskelig det er å kvalifisere seg til et mesterskap. Han kom uhyre nær, men misset på målstreken med Norge. Med Danmark skulle det lykkes.

Etter 2-0-seieren mot Montenegro har den nåværende RBK-treneren tro på at Ståle Solbakkens menn snart vil spille i et internasjonalt sluttspill igjen.

– Det blir en evig gjentagelse at Norge ikke har kvalifisert seg til et mesterskap på lang tid. Vi har prøvd noen ganger, og ikke klart det, og da blir det voldsomt fokus på det. Men nå er det optimisme igjen, nå snakker vi om å klare det, sier Hareide i møtet med TV 2 dagen etter seieren over Montenegro.

– Jeg tror… eller jeg håper at Norge kan klare det. Men man må bruke fornuften, Nederland hjemme er en hard nøtt å vinne over. Å slå Nederland er en vanskelig oppgave, men det er ikke umulig. Å få tilbake Haaland vil bety mye. Vi har mange jevngode spillere, men Haaland er i en helt egen klasse.

– Men nå ser det ut til at Norge vil ta den 2. plassen. Det er jeg nesten sikker på. Det dårligste de får er playoff! Jeg er veldig, veldig optimistisk på det norske landslagets vegne.

Dette gjør Solbakken annerledes

Hareide vil ikke snakke ned Lagerbäcks jobb som landslagssjef, men mener Solbakken har kommet inn i rollen med noe nytt.

– Solbakken kommuniserer veldig direkte og godt. Det ser man angående alle forfallene til troppen. Han fokuserte ikke på alle dem som ikke var der, men fikk dreid det inn til å handle om dem som var der – og så leverte de.

– Mediene vil gjerne fokusere på alle skadene. Jeg satt selv i TV 2-studioet og var bekymret fordi Haaland ikke var der. Og det blir forsterket når det blir dratt frem veldig mye. Men så svarte Thorstvedt, som spilte spiss, med å score. Og de gjorde alle sammen en veldig god jobb i Tyrkia. Og så kom de inn på et fullsatt Ullevaal med all den optimismen som preger omgivelsene. Og det er viktig. At det er optimisme, og den har kommet tilbake nå. Det er artig for norsk fotball.

Solbakkens bunnsolide konsept

Tidligere landslagskaptein Brede Hangeland, som nå er en del av støtteapparatet til Ståle Solbakken, mener spillerne har respondert meget bra på det taktiske konseptet til landslagssjefen.

– Og det er et bunnsolid konsept. Det har vist seg igjen og igjen i europeiske kamper. Det begynner å sitte. I tillegg har det begynt å dyrkes frem en herlig mentalitet i gjengen, sier Hangeland til TV 2.

Norges landslagsassistent Brede Hangeland. Foto: Øyvind Brattegard / TV 2

– De har tatt tak selv og begynt å stille litt tøffere krav til hverandre, anført av spesielt Martin Ødegaard og Stefan Strandberg, som er to sterke ledere i denne gruppen. Vi ser på banen at de er tøffere, og det har gitt gevinst, mener den tidligere Fulham- og Crystal Palace-stopperen.

Hangeland mener Solbakkens ideer og prinsipper kommer bedre til syne etter hvert som kampene går.

– Det er et rendyrket soneforsvar, som veldig få lag i Europa egentlig behersker nå, men som han har brukt i mange år med FCK. Spillerne har respondert bra på det. Det går på å forsvare rom i stedet for kun hva motspillerne er opptatt med. Det krever mye sprint, god taktisk forståelse og evnen til å gå helt i kjelleren, men de gjør det nå. Jeg tror spillerne har fått opp øynene for hvor effektivt det er og hvor fryktelig det er å møte et sånt lag, sier han.

– Viktig for den oppvoksende fotballslekten

Og skulle landslaget lyktes i å kvalifisere seg til VM, tror Hareide at det vil gjøre det norske laget enda sterkere, og gagne norsk fotball på kort- og lang sikt.

– Da jeg kom til Danmark, hadde danskene nettopp feilet i playoffen mot Sverige. Det var en kjempenedtur, og de hadde mistet litt kontakten med fans og troen på ting. Avisene var negative, naturlig nok. Hele Fotball-Norge vil vokse på at Norge kommer til et VM-sluttspill. Verdien på spillerne vokser, verdien på ligaen, anseelsen, og man får testet seg mot de aller, aller beste.

– Den euforien som var i Norge mellom 94 og 98, var fantastisk. Det er så viktig for den oppvoksende fotballslekten, både de som spiller og de som ser på. Kommer man til et mesterskap vokser man også som gruppe, man får mer tid sammen. Da Danmark kom til VM, hadde vi halvannen måned sammen. Da vi skulle kvalifisere oss til EM, var vi blitt en sterkere enhet.

Hareide er entusiastisk når han snakker om den norske spillergruppen.

– Miksen av spillere er viktig å få til i et landslag, og det har vi nå. Folk har vokst sammen som lag, og det er flott, sier Hareide før han skyter inn:

– Men vi kunne kanskje hatt litt flere forsvarsspillere å velge mellom ...

Brede Hangeland er opptatt av Latvia-hinderet må forseres først.

– På dette nivået i fotball kan alt skje, og punkt nummer én er å gjøre seg ferdig med Latvia. Den er ikke så lett som alle tror. Den må vinnes. Så kommer den store finalen i Nederland mot et av verdens beste lag. Der er de store favoritter. Når jeg ser vårt lag så godt organisert og spiller med et stort hjerte, og vi kanskje til og med får tilbake flere nøkkelspillere, er det mulig, sier han.