Rihaab (10) er en del av en suksesshistorie: – Trodde ikke jeg skulle klare det

I september hadde TV 2 flere saker om manglende rekruttering av minoritetsbarn til hockeyen og hvor utfordrende det kan være å være spille hockey som kvinne i Norge.

Ishockeypresidenten var klokkeklar: De ønsker å satse på jentene, og de vil ha flere barn med minoritetsbakgrunn inn i norsk hockey.

På Furuset var arbeidet med dette i gang før TV 2 omtalte utfordringene.

Hver lørdag arrangeres det jentehockey-skole i Furuset Forum. Da undertegnede var på besøk strømmet det på med jenter. De fleste hadde minoritetsbakgrunn.

Over 60 jenter er med på hockeyskolen. Over 40 av dem har minoritetsbakgrunn.

– Jeg synes det er helt fantastisk, sier trener på hockeyskolen Kari Fjellhammer.

For flere var det å gå på skøyter noe helt nytt for to måneder siden.

Enorm mestringsfølelse

Rihaab Zaheer var ikke spesielt lysten på å bli med familien på hockeyskole for drøye to måneder siden. Hun hadde ikke spesielt stor tro på at det å skulle gå på skøyter var noe hun ville mestre.

– Jeg trodde ikke jeg skulle klare det, sier hun.

Etter den første treningen var ikke troen på egne ferdigheter på isen blitt større. Rihaab ville først ikke på flere treninger, men ble omsider med neste gang likevel. Det var en god avgjørelse.

Moren, Natlandsmyr Zaheer, minnes datterens første møte med skøyter med et smil.

– Hun turte først ikke å gå på isen. Andre gangen klarte hun å stå på skøyter, og hun fikk en enorm mestringsfølelse. Hun står opp hver morgen og sier "mamma er det skøyter i dag?", sier hun og ler.

Rihaab bekrefter at hockeyskolen er blitt et ukentlig høydepunkt.

– Jeg gleder meg veldig mye, fordi det er mye gøy å gjøre her og det er morsomt å stå på skøyter, sier 10-åringen.

TAKKNEMLIGE: Farazia Ansar og Natlandsmyr Zaheer er glade for at de har mulighet til å ta med sine barn på hockeyskole på Furuset. Foto: Erlend Borren Kristoffersen

Visste ingenting

Farazia Ansar hadde også med sin datter på hockeyskole. Den pakistanske moren har ikke hatt noe nært forhold til hockey, selv om hun nå har bodd i Norge i over 20 år.

– Jeg visste ingenting om ishockey da jeg kom hit til Norge i 1998, sier hun.

Ansar har flere tanker om hvorfor det er så få med minoritetsbakgrunn som spiller hockey i Norge.

Hun tror blant annet det kan skyldes manglende informasjon om hvilke tilbud som finnes.

– Jeg visste for eksempel ikke at det var et tilbud for jenter her på Furuset, sier hun.

Vil bli hockeyspiller

Moren til Zaheer tror mange tenker som datteren, og tror at det å gå på skøyter er vanskelig og noe de ikke vil klare.

Natlandsmyr tror det er nødvendig med hockeyskoler som den på Furuset for å rekruttere flere jenter til hockeyen.

– De tenker kanskje at ishockey ikke er helt rett for dem, eller at det ikke er noe de vil klare. Starter de å gå på skøyter som veldige unge så klarer de det her, sier hun.

På Furuset har de planer om å fortsette å tilby hockeyskole, og med tiden utvide tilbudet.

Rihaab har bestemt seg for å begynne med hockey. Det hadde hun ikke gjort hvis ikke det var for hockeyskolen på Furuset.