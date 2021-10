Amalie røk ut av Farmen etter thriller-tvekamp – avslører sammenbrudd

Den fjerde tvekampen på Farmen ble en thriller av de sjeldne.

Førstekjempe Heidi Persdatter Greiner Haaker (56) valgte Amalie Lund (23) som andrekjempe, da hun mente Lund var den hun hadde størst sjans til å slå.

Lund, som til vanlig jobber som vekter, følte seg klar for en fysisk kamp – og valgte å møte Haaker i tautrekking.

Selv om hun var topp motivert holdt det derimot ikke, da Haaker klarte å putte sine tre hestesko i boksen først. Dermed var det Lund som måtte forlate gården.

Se den intense tautrekkingskonkurransen i videoen øverst i saken.

VANT: Heidi Persdatter Greiner Haaker vant tautrekkingskonkurransen mot Amalie Lund. Foto: Alex Iversen/TV 2

Irritert på seg selv

Det er en svært lettrørt Lund som møter TV 2 kort tid etter hun måtte ta farvel med de andre deltakerne.

Hun er irritert på seg selv for at hun klarte å bomme flere ganger, da hun skulle kaste hesteskoene i boksen sin.

BOMMET: Amalie Lund bommet to ganger, da hun skulle kaste sine hestesko i boksen. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Det er ekstremt bittert å ryke ut. Jeg kunne gjort noe annerledes, og det var at jeg ikke bommet på de to sjansene jeg hadde med hesteskoen, sier hun.

Hun angrer dog ikke på at hun valgte å møte Haaker i tautrekking.

– Jeg er veldig fornøyd med valget, og angrer ikke et sekund. Hadde jeg ikke valgt det, hadde jeg nok vært enda mer skuffet over meg selv. Jeg hadde bestemt meg på forhånd, at hvis jeg fikk sjansen skulle jeg velge tautrekking. Men jeg vurderte også melkespann, forteller hun.

BESTEMT SEG: Amalie Lund hadde allerede bestemt seg før hun dro inn på gården om å velge tautrekking, dersom hun havnet i tvekamp. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Barnslig

Denne uken ble bedriftsleder Grethe Enlid (50) valgt som storbonde, av gründer Kjell Strand (55), som måtte forlate gården i forrige uke.

At Enlid satte Lund i fare, da hun valgte Haaker som førstekjempe, synes Lund var greit.

– Jeg var klar for kamp, og hun sa til meg på forhånd at jeg kanskje måtte forberede meg på det. Jeg har ingen sure miner, og visste at den ville komme – jeg håpte nesten at det skulle skje, forteller hun.

Den siste uken synes likevel Lund at oppførselen til Haaker har vært barnslig.

– Hun forsøkte jo psyke meg ut ved å plutselig bytte navn, og lage en hemmelig avtale med Heidi Young (jour.anm. Heidi Lereng), bare for å la meg tror jeg ikke skulle bli valgt. Jeg var 100 prosent sikker på at jeg kom til å bli valgt, og hadde ikke det skjedd hadde jeg blitt mer overrasket over dét, innrømmer hun.

– Hun har irritert meg. Om hun heter Mama G, Heidi D eller Merete – jeg aner ikke. Hun er så mystisk, det har hun vært fra dag én. Men jeg skjønner ikke hvorfor hun skal tulle med identiteten sin. Det funker hvert fall ikke på meg, men det er irriterende.

Når TV 2 ringer Haaker ler hun av sprellene hun gjorde inne på gården denne uken.

– Jeg begynte jo å si at jeg hadde et annet navn, og at jeg var gift med en millionær, men at jeg bodde i en hytte, flirer hun.

– Jeg har hatt så det så moro med det.

TULL: Heidi Persdatter Greiner Haaker har fjaset mye med deltakerne på gården denne uken. Foto: Alex Iversen/TV 2

Knakk sammen

Da Lund innså at hun hadde tapt tvekampen, ble hun liggende på plattingen med sin gode venninne Tonje Frigstad (21) over seg.

Når TV 2 spør hvordan det var å si farvel til Frigstad og resten av gjengen, knekker Lund sammen.

– Jeg var så i modus, så jeg tenkte: «Shit, skal jeg faktisk dra?!». Men da jeg så Tonje begynne å gråte, begynte jeg også. Det var knekken. Tonje og jeg har kommet så nære hverandre her inne, så jeg gleder meg til å se henne igjen, sier hun med klump i halsen.

Likevel er det én annen Lund kommer til å savne aller mest når hun nå må forlate gården.

– Grethe, Simon, Tonje og Thorvald er de jeg kommer til å savne mest, for de har gjort sterkest inntrykk på meg. Men selvfølgelig – jeg kommer til å savne Sonja ekstremt mye. Lille babyen min, sier hun.

NÆRT FORHOLD: Amalie Lund synes det er trist å forlate gårdshunden Sonja. Foto: Alex Iversen/TV 2

Fikk sammenbrudd

Denne uken var tøff for Lund på flere måter. Deltakerne måtte slakte en gris, noe som ble svært følsomt for henne.

Til TV 2 forteller hun at hun også fikk et sammenbrudd på gården.

– Den største faktoren til at jeg fikk sammenbrudd var rett og slett på grunn av søvnmangel.

Lund forteller at søvnsmellen hadde bygd seg opp helt siden uke en. Hun tror flere følte på det samme, men det ble aldri et tema på gården.

– Den første uken fikk vi minimalt med søvn, og sov omtrent bare to timer. Vi hadde jo ikke klokke, så vi hadde ikke noe tidsperspektiv. Jeg tror det var flere som kjente på søvnmangel, men som ikke vil innrømme eller snakke om det, sier hun.

NÆRT FORHOLD: Amalie Lund og Grethe Enlid stod hverandre nært på Farmen. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Men jeg tror flere fikk litt småangst dersom man stod opp senere enn førstemann. Jeg tror alle hadde litt lakenskrekk, bortsett fra enkelte personer.

Da hun knakk sammen, måtte Lund gå flere runder med seg selv.

– Jeg måtte gå i meg selv, og innse at det er ikke feil å bruke litt tid på morgenen. Vanligvis stod jeg opp og hoppet rett i arbeidsklærne, for så å gå rett ut å jobbe. Jeg måtte innse at det gjør ingenting å gire ned et hakk, og forberede seg på dagen, forteller hun.

Topp motivert

Nå venter Torpet på Lund, noe hun er veldig takknemlig for.

– Det er helt sykt at jeg får en sjanse til. Jeg skal gå inn der med full motivasjon. Men jeg skal også være ganske ydmyk når jeg kommer dit, og holde fokus.

MOTIVERT: Amalie Lund er motivert når hun drar inn på Torpet. Foto: Alex Iversen/TV 2

På den lille husmannsplassen venter regissør og fotograf Mohammed Sarmadawy (27), lærer Daniel Godø (28) og utrykningssjåfør Nils Kvalvik (40).

Om kort tid må en av dem forlate Torpet, da det kun er plass til tre personer på Torpet.

Se Farmen tirsdag, onsdag og søndag på TV 2 og når du vil på TV 2 Play.

Få med deg Torpet mandag, torsdag, fredag og søndag på TV 2 Play når du vil.